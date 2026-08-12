Por: Blu Radio

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En medio de las labores de remoción de escombros y atención a familias enteras evacuadas, aumentó el número de fallecidos por cuenta del terremoto en la ciudad de Manizales.

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Así lo confirmó el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien aseguró que se trataba de una persona que había resultado herida tras el colapso de un techo y a pesar de los esfuerzos médicos murió en la madrugada de este miércoles.

Ahora son 243 las personas que son atendidas en el albergue habilitado por la Alcaldía en el coliseo mayor y en donde en los sobrevivientes sigue siendo mayor el deseo por salir adelante.

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Ese fue el caso de Carlos Mario Uribe, a quien el temblor lo sorprendió en su vivienda antes de salir a trabajar. Lo perdió todo, excepto su moto, el medio de sustento para sus labores como vendedor de alimentos puerta a puerta.

“No, esta motico es… No, pues, es que no hay palabras, vea. Es la que me da el almuercito. Por ahora, la que es mi compañera”, reconoció.

Según el más reciente reporte entregado por las autoridades de Gobierno ya son en toda la ciudad 1.970 las edificaciones afectadas parcialmente y unas 1.150 con pérdida total y posiblemente deban ser demolidas.

Hasta ahora la solicitudes de revisión de estructuras posiblemente con riesgo ya van en más de 2.000, mientras que ingenieros expertos ya han visitado 550 de ellas.

Una de las que genera mayor preocupación por su valor religioso, histórico, cultural y patrimonial es la Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario.

En las últimas horas, el alcalde Rojas confirmó que tras el ofrecimiento de Acerías PazdelRío de todo el acero necesario para reconstruir el templo, Argos ya se sumó con el aporte de todo el cemento.

En el lugar avanzan análisis estructurales con sobrevuelo de drones para definir cómo proceder e iniciar las gestiones administrativas ante el Ministerio de Cultura.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.