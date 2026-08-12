Mientras continúan las labores de rescate y atención a los afectados por el terremoto, organizaciones que reciben ayudas humanitarias lanzaron un nuevo llamado a la ciudadanía para fortalecer el trabajo de clasificación de las donaciones.

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De acuerdo con la información compartida por los coordinadores del voluntariado, el centro de acopio de la Cruz Roja Colombiana permanece abierto las 24 horas. Sin embargo, durante las noches es cuando más apoyo requieren, debido a que disminuye la cantidad de personas disponibles para organizar los elementos que siguen llegando.

Además del trabajo voluntario, también hicieron un llamado para conseguir cajas de gran tamaño y cintas de embalaje, insumos necesarios para clasificar y sellar las ayudas antes de ser enviadas a las zonas afectadas.

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¿Dónde y cómo pueden ayudar los voluntarios?

La convocatoria está dirigida a cualquier persona que disponga de algunas horas para colaborar. No es necesario hacer una inscripción previa ni diligenciar formularios.

Los interesados únicamente deben acercarse al centro de acopio de la Cruz Roja Colombiana, ubicado en la Avenida Carrera 24 #73-38, en Bogotá, donde recibirán las instrucciones sobre las tareas que pueden desempeñar.

Según los organizadores, el mayor requerimiento de voluntarios se presenta todos los días desde las 5:00 p. m. y hasta la madrugada, cuando el flujo de colaboradores disminuye, pero continúa la llegada de ayudas.

¿Qué labores pueden hacer quienes se sumen?

Las personas que lleguen al centro de acopio podrán apoyar diferentes actividades relacionadas con la atención de la emergencia.

Entre las tareas están:

Recibir y organizar las donaciones.

Clasificar los elementos que serán enviados a las zonas afectadas.

Cargar y descargar ayudas humanitarias.

Apoyar labores de transporte.

Colaborar en otras necesidades que surjan durante la operación.

Los coordinadores reiteraron que toda ayuda suma en medio de la emergencia y recordaron que el objetivo es agilizar el envío de las donaciones hacia las comunidades afectadas por el terremoto, donde miles de familias continúan necesitando alimentos, agua, implementos de aseo y otros elementos de primera necesidad.

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