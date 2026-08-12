En medio de la cobertura del terremoto que golpeó a Colombia, el periodista Néstor Morales, de Blu Radio, protagonizó un tenso momento durante una entrevista con Héctor Méndez, conocido como el ‘Topo Mayor’ y líder del grupo de rescate ‘Topos Azteca’.

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La conversación buscaba conocer los detalles de la misión que adelanta el equipo mexicano en el país, luego de sumarse a las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando Morales le preguntó si el grupo contaba con el permiso correspondiente para desarrollar esas labores en territorio colombiano.

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Ante el interrogante, Méndez respondió con evidente molestia y aseguró que la pregunta lo hacía sentir como si quisieran involucrarlo en un debate político.

“No me haga ese tipo de preguntas, señor. Si lo hacemos, caemos en la politiquería y yo no vine a eso, señor. Nosotros somos voluntarios y venimos a sumarnos a los esfuerzos que están empleando aquí las autoridades para rescatar a la gente dentro de los escombros, y usted me hace preguntas con las que siento que me quieren poner alguna trampa, entonces vamos respetando”, expresó.

Tras pronunciar esas palabras, el líder de ‘Topos Azteca’ terminó la llamada, dejando sorprendidos a los integrantes de la mesa de trabajo de Blu Radio.

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Néstor Morales explicó el motivo de la pregunta

Luego de la reacción del rescatista, Néstor Morales dijo que la intención de la pregunta era conocer cómo se había coordinado el ingreso del grupo al país.

El periodista argumentó que, en una situación similar, él esperaría que cualquier equipo extranjero que llegara a México lo hiciera de manera coordinada con las autoridades de ese país.

El episodio ocurrió después de que los ‘Topos Azteca’ viajaran a Colombia para apoyar las operaciones tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. La presencia del grupo había generado expectativa, especialmente porque inicialmente se conoció que existían dificultades relacionadas con su ingreso al país, situación que posteriormente fue superada para que pudieran integrarse a las labores de búsqueda y rescate.

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