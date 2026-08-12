La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, anunció que el departamento cerrará oficialmente la fase de búsqueda y rescate luego de confirmar que ya no hay personas reportadas como desaparecidas luego del terremoto que sacudió gran parte del occidente colombiano.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria aseguró que la última familia que era buscada bajo los escombros fue localizada y ya recibe atención por parte de las autoridades.

Asimismo, indicó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) cerrará formalmente la etapa de búsqueda y rescate para concentrar todos los esfuerzos en la atención de los miles de damnificados que dejó la emergencia.

En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida. Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para… pic.twitter.com/KAoX9gyyLi — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 12, 2026

El nuevo balance de la emergencia en Chocó

Junto con el anuncio, la Gobernación del Chocó divulgó un nuevo reporte preliminar sobre el impacto del sismo en el departamento.

De acuerdo con el informe actualizado a las 6:05 p. m. de este 12 de agosto, las cifras son las siguientes:

Estas cifras continúan siendo preliminares y podrían cambiar a medida que avanzan las verificaciones en las distintas zonas del departamento.

La emergencia en Chocó entra en una nueva etapa

Con el cierre de las operaciones de búsqueda y rescate, las autoridades concentrarán sus esfuerzos en la atención humanitaria de las comunidades afectadas.

La nueva fase estará enfocada en la entrega de ayudas, la atención de las familias que perdieron sus viviendas, la recuperación de la infraestructura dañada y el restablecimiento de servicios esenciales en los municipios impactados por el terremoto.

Aunque el anuncio marca el final de una de las etapas más críticas de la emergencia en Chocó, las autoridades insisten en que el trabajo continúa para responder a las necesidades de las más de 21.000 personas damnificadas que dejó el sismo en el departamento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.