Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Diana Sofía Quintero Cárdenas, una joven de 19 años residente en Manizales, relata la dramática situación a la que se enfrenta tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. De acuerdo con su testimonio, compartido en este diario, ahora le resulta imposible referirse a un lugar al que pueda llamar hogar: "Ya no puedo decir: ‘Ahorita voy a mi casa’, porque no puedo volver. Ya no tengo casa". Esta declaración refleja el sentir de al menos 2.000 habitantes que, como ella, quedaron sin techo en la capital caldense después del sismo.

Sigue a PULZO en Discover

La hermana de Diana Sofía, Sara Quintero Cárdenas, profundiza sobre la situación particular que vivieron en el edificio El Mirador, ubicado en el barrio Milán. Según Sara, el inmueble quedó completamente inhabitable: “Todas las paredes se rompieron. Los marcos de las puertas —donde se supone que uno debe ubicarse— se destruyeron”. Sara expresa su preocupación y alivio al pensar que, si su hermana no hubiese salido a tiempo, podría haber quedado atrapada bajo los escombros caídos sobre la cama de Sofía.

La magnitud del desastre también se evidencia en el impacto emocional descrito por las hermanas Quintero. Sofía señala que este hecho ha cambiado no solo su rutina, sino también su perspectiva sobre la vida cotidiana: “Mentalmente, uno se pregunta: ‘¿Cómo puedo seguir con mi vida después de lo que pasó? ¿Cómo puedo volver al trabajo o a la universidad sin pensar en todo esto?’. El efecto en la ciudad es innegable, puesto que ahora los recorridos habituales se ven marcados por edificaciones destruidas y sectores en ruinas.

No obstante, a pesar de la tristeza y las dificultades, tanto Sofía como Sara rescatan el valor y la solidaridad de algunas personas que, ante la emergencia, protegieron a los más vulnerables. Destacan especialmente a Julián Andrés Giraldo Valencia, el portero de su antiguo lugar de residencia, quien, según su testimonio, ayudó sin titubear a pensionados y adultos mayores del edificio El Mirador. Julián, afirman, cargó sobre sus hombros a quienes no podían o no querían salir, evitando así mayores desgracias. “Creo que gracias a personas como él no hubo heridos ni pasó a mayores”, concluyen, ejemplificando el papel fundamental de la solidaridad comunitaria en situaciones de crisis, de acuerdo con su relato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas quedaron sin vivienda tras el terremoto en Manizales?

De acuerdo con el testimonio presentado por Diana Sofía Quintero Cárdenas y la información recogida por este diario, al menos 2.000 personas perdieron su vivienda en la capital de Caldas después del terremoto del 10 de agosto, lo que muestra la gravedad del impacto en la ciudad.

¿Por qué el edificio El Mirador de Manizales quedó inhabitable tras el terremoto?

Según Sara Quintero Cárdenas, el edificio El Mirador quedó inhabitable porque todas las paredes se rompieron, los marcos de las puertas se destruyeron y, a causa del sismo, los escombros cayeron en lugares que debían servir de refugio, lo que representa un peligro para sus habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.