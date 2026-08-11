Por: El Espectador

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El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado la mejoría en algunos indicadores sanitarios, como la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la esperanza de vida, como un reflejo positivo de sus políticas de salud y una defensa ante los críticos de su gestión. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia científica expuesta en El Espectador, es necesario analizar estos resultados con mayor cautela y evitar conclusiones apresuradas respecto a la responsabilidad exclusiva de un solo gobierno en el comportamiento de estos indicadores.

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En primer lugar, la explicación de estos logros no puede limitarse solamente a la acción de las administraciones actuales. Los grandes indicadores de salud poblacional, como la mortalidad materna e infantil y la esperanza de vida, dependen de una red de múltiples determinantes: nivel educativo de las madres, acceso al agua potable, nutrición, ingreso familiar, vivienda, cobertura de vacunación acumulada, desarrollo económico, saneamiento básico, entre otros aspectos. La literatura científica ha demostrado repetidamente que la atención médica directa tiene apenas un impacto limitado en estas cifras; lo fundamental es la suma de condiciones sociales, económicas y ambientales que evolucionan y se transforman a lo largo de décadas, no en un solo mandato presidencial.

El análisis empírico respalda esta visión. Según los datos observados en Colombia y en muchos países del mundo durante los últimos sesenta años, la tendencia principal de estos indicadores ha sido una mejoría pausada y constante, independiente del cambio de gobiernos. Las estadísticas rara vez muestran modificaciones abruptas que coincidan con el inicio o el fin de una administración. Los verdaderos saltos en estas cifras suelen estar relacionados con fenómenos excepcionales, como la pandemia por COVID-19, que alteró drásticamente la mortalidad y la esperanza de vida de manera transversal y no dependiente de ideologías gubernamentales. Cuando pasan estas emergencias, los indicadores tienden a retomar su curso histórico de mejoría.

Así, atribuir los descensos en mortalidad infantil o el incremento de la esperanza de vida a un gobierno específico resulta metodológicamente inexacto. También sería injusto responsabilizar de retrocesos temporales a una administración por cambios que, en realidad, responden a situaciones extraordinarias o tendencias de larga duración.

Pese a lo anterior, los gobiernos sí deben ser evaluados por los aspectos donde sus acciones tienen injerencia directa durante su mandato: oportunidades en la atención médica, acceso a medicamentos, cobertura de vacunación, gestión financiera, reducción de listas de espera y fortalecimiento de la atención primaria, como señala El Espectador.

¿Por qué los indicadores de salud en Colombia mejoran de forma gradual a lo largo del tiempo?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, la mejora de indicadores como mortalidad infantil, materna y esperanza de vida responde principalmente a procesos sociales, económicos y ambientales acumulativos y persistentes, no a la acción puntual de un gobierno. Factores como la educación, el acceso básico a servicios y el desarrollo económico, que evolucionan lentamente, son los que reflejan la verdadera causa de los avances sanitarios.

¿Qué indicadores en salud pueden ser atribuidos directamente a la gestión de un gobierno?

Según el artículo de El Espectador, los gobiernos tienen capacidad de incidencia directa en asuntos como la oportunidad en la atención médica, la disponibilidad de medicamentos, la cobertura de vacunación, la gestión financiera, la reducción de listas de espera y el fortalecimiento de la atención primaria. Son estos aspectos los que deben ser observados y evaluados dentro de un período de mandato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.