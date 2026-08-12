Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Alianza Valledupar ya tiene confirmada la fecha para su regreso al estadio Armando Maestre Pavajeau, tras la suspensión temporal del fútbol colombiano ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información oficial, el equipo recibirá a Once Caldas el martes 18 de agosto a las 7 de la noche, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026. Aún no se ha definido el horario, fecha ni escenario para el partido de vuelta, lo que muestra la incertidumbre vigente en la reprogramación de los torneos nacionales.

Sigue a PULZO en Discover

El partido inicial estaba previsto para el jueves 13 de agosto, pero la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) optó por suspender toda la programación de Liga, Torneo y Copa BetPlay durante la semana posterior al sismo, priorizando la atención a la emergencia y la seguridad de los asistentes. Por esta razón, los clubes han debido acondicionarse ante los cambios repentinos y reorganizar su calendario competitivo, en medio de dificultades logísticas y anímicas.

Alianza Valledupar y Once Caldas también tienen pendiente otro partido, correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2026, que se jugará en el estadio Palogrande. No obstante, tanto la fecha como el horario siguen sin ser definidos, una muestra más del impacto que la emergencia ha tenido sobre el normal desarrollo del campeonato. La situación se agrava por el ambiente emocional de Once Caldas, cuyo plantel todavía no quiere volver a la competencia.

El entrenador del equipo de Manizales, Hernán Darío Herrera, manifestó que sus 22 jugadores no están listos emocional ni psicológicamente para disputar un encuentro, resaltando las difíciles condiciones que enfrenta la ciudad tras el terremoto. "Tengo 22 jugadores y ninguno está anímicamente y psicológicamente para jugar", afirmó Herrera, argumentando además el dilema ético de desplazarse a Valledupar mientras en Manizales se viven las consecuencias del desastre.

A esta realidad se suma la decisión de la administración deportiva de Manizales, que, según declaró Diego Espinosa, secretario del Deporte de esa ciudad, prohibió cualquier partido de fútbol profesional en el mes de agosto. Espinosa aclaró que, debido a que todas las unidades de gestión del riesgo y la Policía están concentradas en la atención a la emergencia y parte de la infraestructura deportiva está siendo usada como apoyo, no hay condiciones para ofrecer seguridad a hinchas y jugadores. El estadio Palogrande, por su parte, está siendo evaluado tras presentar daños menores en su estructura y afectar algunos sistemas y la grama.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la nueva fecha del partido entre Alianza Valledupar y Once Caldas por la Copa BetPlay 2026?

El partido de ida entre Alianza Valledupar y Once Caldas, correspondiente a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, se jugará el martes 18 de agosto a las 7 de la noche en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Esta fecha se definió tras la suspensión general de la programación futbolística debido al reciente terremoto que afectó a varias zonas del país, incluida Manizales, sede de Once Caldas.

¿Por qué no se jugará fútbol profesional en Manizales durante agosto de 2026?

De acuerdo con Diego Espinosa, secretario del Deporte de Manizales, la ciudad no tendrá fútbol profesional durante todo el mes de agosto de 2026 porque los organismos de gestión del riesgo y seguridad están dedicados a atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Además, parte de la infraestructura deportiva está siendo utilizada para ayudar a las personas afectadas y el estadio Palogrande presenta daños que están siendo evaluados para garantizar la seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z