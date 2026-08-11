Por: EL PILON SA

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El terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el lunes 10 de agosto dejó secuelas profundas, no solo en términos de infraestructura, sino también en el tejido social y emocional de las comunidades. Uno de los sectores impactados fue el fútbol profesional, en particular Once Caldas, equipo que tiene su base en una de las regiones más golpeadas por la emergencia. La atención del club, bajo la dirección del técnico Hernán Darío Herrera, está centrada actualmente en la crisis humanitaria que enfrentan sus jugadores y la población, más allá de los resultados deportivos.

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En una intervención para Win Sports, Herrera fue enfático al señalar que el plantel de Once Caldas no está preparado, ni emocional ni psicológicamente, para regresar a la competencia. El entrenador explicó que sus futbolistas y las personas cercanas al club tienen familiares o conocidos directamente afectados por el terremoto. “Tengo 22 jugadores y ninguno está anímicamente y psicológicamente para jugar”, afirmó Herrera, quien puso el bienestar humano por encima de cualquier compromiso profesional.

Herrera también relató cómo el sismo impactó la vida cotidiana en ciudades como Manizales, Cali, Pereira y Chocó, e hizo un llamado a la unidad nacional. Subrayó la incertidumbre de quienes, tras perder sus hogares, se preguntan dónde podrán comer o dormir en los días siguientes. “Ese es el dolor más grande para la gente y todos tenemos que ser Colombia y ayudarlos”, expresó el técnico, citando su preocupación por aquellos que se quedaron sin vivienda y por la difícil situación de muchas familias en el Eje Cafetero.

El entrenador manifestó su rechazo a la idea de trasladar al equipo a otra ciudad para continuar con el torneo, argumentando que sería insensible pedirles competir mientras la comunidad permanece sumida en la tragedia. Preferiría enfrentar cualquier consecuencia antes de jugar en esas condiciones, enfatizando que, en este momento, las prioridades deben ser las personas afectadas.

Tras la emergencia, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) suspendió toda la programación de la semana, incluyendo el partido de octavos de final de la Copa entre Once Caldas y Alianza Valledupar, inicialmente previsto para el 13 de agosto. Asimismo, clubes colombianos que disputan torneos internacionales como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana vieron sus compromisos reprogramados por la misma razón.

Herrera insistió en que la emergencia constituye un problema nacional, no solo de las ciudades más damnificadas, y reiteró su llamado a la solidaridad: “Ayuden, colaboren. No se puede dejar a la gente tirada”. Mientras tanto, Once Caldas no piensa volver a las canchas; la prioridad está en la recuperación emocional de sus jugadores y en la ayuda a las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó la Dimayor tras el terremoto en Colombia?

Según lo reportado en el artículo, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) decidió suspender toda la programación de la semana después del fuerte terremoto. Esto incluyó el aplazamiento del partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar por la ida de los octavos de final de la Copa, así como la reprogramación de los encuentros internacionales de clubes colombianos, como los de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Por qué Once Caldas no quiere jugar después del terremoto en Colombia?

El técnico Hernán Darío Herrera explicó en Win Sports que ni sus jugadores ni las personas del entorno del club están emocional y psicológicamente en condiciones de competir, debido al impacto que el terremoto ha producido en sus familias y comunidades. Herrera sostuvo que la prioridad es la salud y el bienestar de quienes fueron afectados, por encima de los compromisos deportivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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