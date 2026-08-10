Por: Caracol TV

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Jaguares y Once Caldas empataron 1-1 este domingo en Montería, encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026, dejando como uno de los momentos destacados un verdadero golazo del delantero Darwin López, acción que fue aplaudida tanto por los asistentes en el estadio como por los seguidores a través de redes sociales, según lo informó Win Sports TV. El duelo, disputado en casa de Jaguares, tuvo un ambiente competitivo en el que ambos equipos se esforzaron constantemente por abrir el marcador, pero fue López quien logró romper el equilibrio con una jugada individual sobresaliente.

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El tanto se presentó a los 73 minutos, cuando Darwin López sorprendió al público con un remate de larga distancia que se estrelló en el poste antes de ingresar al arco defendido por Once Caldas, conocido también como el 'blanco blanco'. La espectacularidad del remate quedó registrada en video, y muchos aficionados destacan que es uno de esos goles dignos de repetirse una y otra vez, gracias a la potencia, precisión y belleza del disparo. Este tipo de anotaciones suele ubicarse como candidato a mejor gol de la jornada y eleva el perfil del jugador en el campeonato, de acuerdo con la cobertura realizada por Win Sports TV.

El empate conseguido deja a ambos equipos con sensaciones encontradas. Jaguares, como local, mostró una propuesta ofensiva respaldada por individualidades como la de López, mientras Once Caldas supo responder para igualar el marcador y mantenerse en la lucha por los primeros puestos en la Liga BetPlay II-2026. La cita futbolística no solo resaltó por el resultado, sino también por el nivel de algunos jugadores y la alta exigencia táctica que caracteriza esta competición, que continúa atrayendo la atención de los hinchas por su emoción y competencia permanente.

Quienes quieran revivir el gol, pueden consultar las imágenes del tanto de Darwin López a través de la publicación oficial de Win Sports TV en la red social X (antes Twitter), donde se difunde el video que capturó ese momento especial para el delantero y los seguidores de Jaguares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el gol de Darwin López en el partido entre Jaguares y Once Caldas?

El gol de Darwin López se produjo a los 73 minutos del partido, mediante un potente remate de larga distancia que golpeó el poste antes de ingresar en el arco de Once Caldas. Este tanto fue resaltado por su espectacularidad y es considerado uno de los momentos más destacados del encuentro, según Win Sports TV.

¿Dónde se puede ver el gol de Darwin López en la Liga BetPlay II-2026?

El video del gol de Darwin López está disponible en la cuenta oficial de Win Sports TV en la red social X. Allí se puede apreciar desde diferentes ángulos el potente disparo que terminó en gol y marcó el ritmo del empate entre Jaguares y Once Caldas en Montería.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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