Carlos Andrés Aponte, expresentador de Noticias Caracol y Blu Radio, atraviesa un momento de profundo dolor tras perder a varios integrantes de su familia durante la emergencia.

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El periodista agradeció a las personas y organismos de rescate que participaron en las labores de búsqueda y que hicieron todo lo posible por encontrar a sus familiares entre los afectados.

Según la información conocida, la tragedia cobró la vida de sus padres y de su sobrina. Los cuerpos de su padre, Carlos Aponte, y de su sobrina ya fueron encontrados por los equipos de rescate, mientras continúa la búsqueda del cuerpo de su madre.

El periodista mantiene la esperanza de que también puedan recuperar sus restos para darles una despedida digna.

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La emergencia ha dejado numerosas familias afectadas y ha movilizado a equipos de rescate en diferentes zonas del país, que continúan trabajando para localizar a las personas desaparecidas.

En ese mismo sector donde fueron encontrados los familiares de Aponte también fue hallado sin vida el padre de José Fernando Patiño, otro periodista que trabajó en Noticias Caracol.

Estos hechos han generado conmoción entre colegas, familiares y personas cercanas a los comunicadores, quienes han expresado su solidaridad ante las pérdidas ocasionadas por esta tragedia. La búsqueda continúa mientras los equipos avanzan con las labores de rescate.

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