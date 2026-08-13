El terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 puso nuevamente la actividad sísmica del país en el centro de la atención. Con una magnitud de 7,4 y epicentro en San José del Palmar (Chocó), el movimiento se convirtió en uno de los eventos de mayor magnitud registrados en territorio colombiano.

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(Vea también: Réplicas del terremoto en Colombia siguen creciendo y cifra asusta; una superó magnitud 4,0)

La ubicación del epicentro, en una zona cercana al Pacífico, también tiene relevancia dentro de la historia sísmica nacional. Los registros históricos muestran que varios de los terremotos más fuertes que han afectado a Colombia han tenido relación con esta región, donde existe una alta actividad tectónica.

El sismo del lunes, además, tuvo una característica que ayudó a explicar por qué fue percibido durante un periodo prolongado en distintas ciudades: ocurrió a una profundidad considerable, estimada entre aproximadamente 96 y 120 kilómetros según las mediciones reportadas.

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¿Cuál es el terremoto más fuerte que sufrió Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, entre los eventos que aparecen en los registros históricos se encuentra el terremoto de 1906, ocurrido frente a las costas de Colombia y Ecuador. Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter y es considerado uno de los eventos sísmicos más fuertes de la historia de la región.

La actividad sísmica frente al Pacífico colombiano ha marcado buena parte de los grandes terremotos registrados en el país. La interacción de las placas tectónicas en esta zona explica por qué el occidente colombiano concentra algunos de los movimientos de mayor magnitud.

El terremoto de 1979 también dejó una huella en el Pacífico

Otro de los grandes eventos ocurrió el 12 de diciembre de 1979, cuando un terremoto de gran magnitud tuvo su epicentro frente a la costa de Nariño. El movimiento estuvo acompañado por un tsunami que afectó diferentes poblaciones del litoral Pacífico.

La tragedia dejó cientos de víctimas y graves daños en municipios costeros. El impacto fue especialmente fuerte en comunidades como El Charco y San Juan de la Costa, donde numerosas viviendas quedaron destruidas.

Este antecedente permite dimensionar por qué los movimientos originados en el Pacífico colombiano ocupan un lugar importante dentro de la historia de los grandes terremotos del país.

Murindó, otro de los grandes registros sísmicos

El Atrato Medio, en la zona de Murindó, fue escenario de otro terremoto de gran magnitud en 1992. El evento aparece entre los principales registros históricos del país, con una magnitud reportada alrededor de 7,1-7,2, según la fuente y la metodología utilizada.

El sismo tuvo una profundidad superficial y produjo daños importantes en varios municipios. Su inclusión resulta pertinente cuando se revisan los terremotos colombianos por magnitud, aunque sus consecuencias fueron diferentes a las de otros grandes eventos registrados en el país.

Terremoto en Cúcuta

El 18 de mayo de 1875, se registró un violento terremoto con magnitud de 6,8 y destruyó casi la totalidad de Cúcuta y Villa del Rosario, pero además, poblaciones limítrofes de Venezuela como San Antonio y Ureña.

La destrucción fue tal que la ubicación de Cúcuta se trasladó temporalmente al sitio conocido como El Ojito.

Armenia: menor magnitud, pero uno de los más devastadores

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 merece un capítulo aparte. Con una magnitud cercana a 6.2, no está entre los movimientos de mayor magnitud registrados en Colombia. Sin embargo, su impacto fue enorme debido a que afectó una zona densamente poblada.

El sismo, ocurrido el 25 de enero de 1999, tuvo como una de las ciudades más afectadas a Armenia, Quindío, y dejó cerca de 1.900 víctimas mortales según los registros históricos citados.

Por eso, si se habla de los terremotos más fuertes de Colombia, Armenia no debe mezclarse con el listado de mayor magnitud: su relevancia está en el nivel de destrucción y en el número de víctimas que dejó.

En términos de magnitud, el terremoto de 2026 se suma así a una historia marcada especialmente por los grandes eventos del Pacífico colombiano. El registro del SGC permite poner en perspectiva el sismo de 7,4 y distinguir entre la fuerza física de un movimiento y el impacto que finalmente puede tener sobre la población.

Con sus 7,4 de magnitud, el terremoto del 10 de agosto de 2026 superó ampliamente ese registro y pasó a ocupar un lugar destacado entre los movimientos más fuertes de la historia reciente del país.

En ese contexto, el terremoto ocurrido en Chocó no solo destaca por los daños y la emergencia que provocó, sino también por su magnitud dentro del registro histórico de la actividad sísmica colombiana.