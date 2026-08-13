El cubrimiento periodístico de la emergencia provocada por el terremoto en Colombia dejó un momento de alta tensión en los micrófonos de Blu Radio, cuando el periodista Néstor Morales protagonizó un agrio intercambio con Héctor Méndez, conocido como el ‘Topo Mayor’ y líder del grupo de rescate internacional ‘Topos Azteca’. La conversación, inicialmente planteada para conocer los detalles de las labores humanitarias que el equipo mexicano realiza en el país, derivó en controversia cuando el comunicador le consultó si contaban con los permisos oficiales para operar en territorio nacional.

Sigue a PULZO en Discover

La reacción del rescatista fue inmediata y de evidente molestia, interpretando el interrogante como un intento de politizar su labor voluntaria. “No me haga ese tipo de preguntas, señor. Si lo hacemos, caemos en la politiquería y yo no vine a eso, señor. Nosotros somos voluntarios y venimos a sumarnos a los esfuerzos que están empleando aquí las autoridades para rescatar a la gente dentro de los escombros, y usted me hace preguntas con las que siento que me quieren poner alguna trampa, entonces vamos respetando”, expresó Méndez antes de terminar la llamada de manera abrupta, dejando atónitos a los integrantes de la mesa de trabajo.

El incidente digitalizó rápidamente la conversación, convirtiendo al periodista en tendencia y desatando una ola de críticas ciudadanas que lo señalaron de obstaculizar la llegada de ayuda extranjera. Ante este panorama, Morales tomó los micrófonos para aclarar su postura, matizar sus palabras y ofrecer excusas a quienes se sintieron inconformes con el tono de la entrevista.

“Sé que soy tendencia porque cogieron un pedazo de la entrevista, en caso de que no se haya entendido, le aclaro a los caleños, no se me ocurriría a que vengan rescatistas. Mi opinión era en realidad sobre el gobierno, que está filtrando la ayuda dependiendo de quién es, y es el propio canciller que dice que están recibiendo ayuda solo de algunos países. Le pregunté al señor de estos topos mexicanos si estaban coordinados, fue una pregunta intentado que hubiese algo de orden, porque me parece que el gobierno está un poco apabullado, pero obviamente no me puedo oponer, ni más faltaba. Interrumpí unos días de descanso para venir a ser solidario. A quienes sintieron eso, mis disculpas, pero no era intención a que quedara eso como que me estoy oponiendo, lo que intenté decir es que ojalá coordinara con el Gobierno Nacional”, manifestó el periodista.

Lee También

De esta forma, el director del espacio radial buscó cerrar el capítulo de la polémica, enfatizando que su intención apuntaba a exigir mayor organización institucional en la recepción de la ayuda internacional y reiterando su solidaridad con las regiones afectadas por la tragedia que enluta al país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.