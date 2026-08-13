Por: Caracol TV

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Mientras los organismos de socorro continúan recorriendo las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a San José del Palmar, en el Chocó, las labores de búsqueda también se han concentrado en los animales que quedaron atrapados o separados de sus familias. Uno de los rescates que se registró durante las últimas horas fue el de una perrita que permaneció atrapada bajo los restos de una estructura en el barrio Capri, en Cali. Desde la madrugada, las personas que se encontraban en la zona comenzaron a escuchar sonidos provenientes del lugar. Al acercarse y prestar atención, lograron identificar que se trataba del llanto del animal.

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El hallazgo permitió activar el procedimiento para sacar a la perrita entre los escombros. De acuerdo con la información entregada por Estefanny Quintero, integrante de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, los primeros indicios fueron escuchados alrededor de las 3:00 de la mañana. El personal que permanecía en el lugar comenzó a percibir los sonidos del animal cuando las condiciones de trabajo permitieron reducir el ruido en el área.

Los bomberos también utilizaron un micrófono especializado para determinar de dónde provenía el llanto. La combinación de esta tecnología y la escucha directa de los rescatistas permitió establecer que había un animal con vida en medio de los materiales que habían quedado acumulados tras el colapso. La perrita, una hembra de aproximadamente ocho años, fue finalmente localizada y retirada del lugar para recibir atención veterinaria. En las imágenes de la emergencia se observa al personal médico suministrándole líquidos y alimento de manera asistida.

¿Cuál es el estado de salud de la perrita rescatada?

Según el reporte entregado por Protección Animal, al momento de ser atendida la perrita no presentaba hematomas, heridas visibles ni fracturas. Sin embargo, los especialistas señalaron que era necesario realizarle diferentes exámenes para determinar si había lesiones internas u otras afectaciones relacionadas con el tiempo que permaneció atrapada. Uno de los principales problemas identificados fue la deshidratación. Por esa razón, los veterinarios comenzaron a suministrarle suero. También fue necesario ayudarla a alimentarse, debido a que se encontraba nerviosa y todavía no tenía confianza con las personas que estaban a su alrededor.

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal informó que sus equipos han atendido alrededor de 27 perros y gatos en diferentes sectores de Cali afectados por la emergencia. La entidad también recibió reportes de familias que buscan a sus animales de compañía. Debido a las características de los espacios afectados, los equipos mantienen la posibilidad de encontrar más animales con vida, por lo que las labores de búsqueda continúan en distintos puntos. Durante las jornadas anteriores fueron localizados dos perros que habían muerto y cuyos tutores posteriormente pudieron reconocerlos.

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Las labores en Cali cuentan con la participación de más de 150 rescatistas que trabajan en diferentes frentes. Bomberos, personal especializado, veterinarios y equipos de apoyo se mantienen en los sectores donde todavía existe posibilidad de encontrar sobrevivientes. Mientras los equipos buscaban sobrevivientes, también se adelantaron labores de recuperación de víctimas. El balance entregado por los organismos de emergencia señala que después de las 9:00 de la noche fueron recuperados cuatro cuerpos. Posteriormente se logró rescatar con vida a un canino.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.