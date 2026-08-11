Un video muestra el momento en que personal de salud continuó cuidando a bebés del área de neonatos en el exterior del Hospital Universitario del Valle, luego de que el fuerte sismo obligara a evacuar las instalaciones.

Sigue a PULZO en Discover

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó imágenes que reflejan la dimensión de la situación que enfrentaron los organismos de emergencia y el personal médico en Cali.

(Lea también: “Hay que evacuar, hay que evacuar”: susto en zona de derrumbe del terremoto por tres pitos que sonaron)

Una de las escenas que más ha llamado la atención quedó registrada en video en las inmediaciones del Hospital Universitario del Valle, donde un grupo de enfermeras tuvo que continuar atendiendo a varios recién nacidos fuera de las instalaciones del centro asistencial.

Lee También

Las imágenes muestran a los pequeños, que permanecían bajo cuidado del área de neonatos, mientras las trabajadoras de la salud desarrollaban diferentes procedimientos en el exterior.

Tras la evacuación del edificio, las enfermeras permanecieron junto a los recién nacidos y continuaron con las labores necesarias para garantizar su atención durante la emergencia.

En la grabación se observa al personal realizando valoraciones y otros procedimientos relacionados con el cuidado de los bebés. También se aprecia el suministro de medicamentos y las acciones necesarias para mantener la atención médica en medio de las condiciones excepcionales causadas por el terremoto.

La situación obligó a convertir temporalmente un espacio exterior en el lugar de atención para los pequeños, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad de la edificación.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y provocaron numerosos mensajes de reconocimiento hacia las enfermeras y demás trabajadores de la salud que permanecieron al frente de la atención. Algunos usuarios calificaron su actuación como un ejemplo de compromiso durante la emergencia.

(Vea también: Futbolista del Cali tuvo que saltar de su vivienda por el terremoto y sufrió varias fracturas)

El registro pone nuevamente la atención sobre las dificultades que enfrentaron los centros asistenciales durante el sismo y sobre la necesidad de mantener servicios esenciales incluso cuando las condiciones obligan a evacuar las edificaciones.

En el caso de los recién nacidos, la atención no podía detenerse. Por ello, las enfermeras permanecieron junto a ellos y trasladaron temporalmente sus labores al exterior, mientras continuaban las acciones de cuidado.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.