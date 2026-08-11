El terremoto que ocurrió este lunes, 10 de agosto, en Colombia afectó a miles de personas, pues por el horario que fue (7:34 de la mañana) y más, muchos se encontraban aún en sus hogares alistándose para un nuevo día.

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Desafortunadamente, muchos de estos edificios colapsaron y se vinieron abajo, por lo que decenas de colombianos quedaron bajo los escombros, así que de inmediato se activó todo un plan de rescate de ciudadanos.

Muchas personas, en medio del desespero y viendo cómo todo colapsaba, tomaron la decisión de saltar, sin importar las consecuencias que eso tuviera.

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Uno de los que hizo eso fue el futbolista del Deportivo Cali Ronaldo Pájaro, de 24 años de edad, quien al sentir el terremoto tuvo que saltar para salir rápidamente de su vivienda y se causó algunas lesiones de gravedad.

Tal como informó el periodista Andrés Felipe Muñoz, el jugador sufrió una fractura en el codo, del cual debe ser operado en las próximas horas, y en el tobillo, aunque se estima que de este se recupere solo con inmovilización.

El volante de @DeportivoCaliCP Ronaldo Pájaro sufrió una fractura tras el terremoto de 7.4 ayer, en las próximas horas será operado del codo, pronta recuperación para Ronaldo 🙏🟢 @supercombocali pic.twitter.com/g9yekLPPgc — Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) August 11, 2026

La buena noticia es que el jugador pudo salir a tiempo para no tener lamentaciones posteriores, pues al final una fractura se puede recuperar y es de lo menos grave en una situación tan delicada como la que golpeó a la capital del Valle del Cauca.

Por lo pronto, el equipo no ha informado de cuánto será la incapacidad, pero se estima que sea algunas semanas mientras su cuerpo se recupera por completo.

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Así como Pájaro, cientos de ciudadanos de Cali vivieron la misma situación, pues muchos salieron ilesos, otros sufrieron algunas heridas y muchos se encuentran desafortunadamente aún bajo los escombros.

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