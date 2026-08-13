Por: El Espectador

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Setenta y dos horas después del potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, el gobierno nacional continúa articulando acciones para responder ante la emergencia. De acuerdo con información difundida por la Vicepresidencia de Colombia, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior Rodrigo Lara desplegaron labores en los municipios más afectados del Chocó. Su objetivo prioritario fue coordinar desde un Puesto de Mando Unificado en esa región, en conjunto con autoridades locales, para evaluar tanto las afectaciones como las prioridades en la recuperación de vías e infraestructura. Inicialmente tenían previsto recorrer Buenaventura, pero debido a condiciones climáticas adversas, el viaje se redireccionó hacia Quibdó.

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En medio de la crisis, el gobierno anunció medidas inmediatas: se entregarán 300 carpas equipadas con frazadas, alimentos e insumos médicos para las personas que perdieron su vivienda. Así mismo, se hará un refuerzo a la red hospitalaria, especialmente en el Hospital de Quibdó, y se trasladarán postes para restablecer el sistema eléctrico del departamento, según lo informó Lara en declaraciones recogidas por la Vicepresidencia. Se procederá también a una evaluación estructural de la infraestructura impactada. El ministro del Interior lamentó el saldo de 13 muertos y 186 heridos en Chocó, y confirmó que ya terminó la fase de búsqueda y rescate en ese departamento ya que "no hay personas bajo los escombros en este momento".

La atención a quienes perdieron su vivienda incluirá la habilitación de un segundo albergue en Quibdó y la proyección de cinco nuevos en otros municipios. Además, el gobierno prevé asegurar provisión de combustibles para alimentar plantas eléctricas, especialmente para la red hospitalaria del San Juan. La fase de reconstrucción priorizará subsidios de arriendo, la revisión estructural de edificios públicos y educativos, e involucra el despliegue de entre 35 y 39 ingenieros estructuralistas para evaluar los daños en colegios, estaciones de policía y sedes del Ejército.

De acuerdo con la Vicepresidencia, los funcionarios nacionales saldrán de las ciudades principales y se desplazarán hacia municipios como Puerto Melú y Unión Panamericana, así como a barrios en el interior de Quibdó, para reunirse directamente con alcaldes y líderes locales.

El apoyo internacional ha comenzado a materializarse. Según reportó Cancillería Colombia, la madrugada del jueves llegó a Cali un avión con 8 toneladas de ayuda humanitaria enviada por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que incluye alimentos, carpas y suministros para las personas damnificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno tras el terremoto en el Pacífico colombiano?

El gobierno ha activado un plan de emergencia que contempla la entrega de carpas, frazadas, alimentos e insumos médicos, así como el refuerzo a la red hospitalaria y la recuperación de infraestructura básica. Además, se han habilitado albergues para los afectados y se avanza en la evaluación estructural de los daños, con la participación de ingenieros especializados. Las autoridades también han gestionado ayuda internacional para sostener la atención humanitaria.

¿En qué consiste la evaluación estructural tras desastres naturales y quién la realiza?

La evaluación estructural significa la revisión técnica, por parte de ingenieros estructuralistas especializados, de los daños en edificios, colegios y entidades públicas para definir si pueden ser usados nuevamente o requieren reparaciones mayores. En el caso del terremoto, el gobierno ha convocado entre 35 y 39 expertos para hacer este diagnóstico en sectores estratégicos como salud, educación y seguridad.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.