Por: Caracol Televisión

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Colombia vivió momentos de tensión durante la mañana de este lunes 10 de agosto, luego de que un fuerte movimiento telúrico sorprendiera a habitantes de diferentes regiones del país. El sismo, registrado a las 7:34 a.m. y con una magnitud de 7,4, tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se sintió con intensidad en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Pereira y Manizales.

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El cantante Jhonny Rivera, quien se encontraba en Pereira junto a su familia, documentó a través de sus redes sociales los estragos del movimiento telúrico que se registró el pasado lunes 10 de agosto, mostrando afectaciones en su propia casa, como espejos rotos, objetos caídos y estatuas destruidas.

Una vez que el papá de Andy Rivera culminó el relato de lo ocurrido en su hogar, realizó un breve recorrido por la ciudad. El cantante y su esposa, Jenny López, visitaron la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el corregimiento de Arabia, Risaralda, lugar donde contrajeron matrimonio el 22 de febrero de 2026.

Al llegar, la pareja encontró el templo seriamente afectado: parte del techo se había desprendido y un muro colapsó sobre un vehículo cercano. La escena generó gran impacto, especialmente por el valor sentimental del lugar en su historia de amor.

“Vean pues la iglesia donde me casé; quedó sin techo. Mire, le cayó a este carro. A un carro le cayó todo ese muro. Uf, impresionante. No puedo creer.

En esta iglesia fue en la que nos casamos”, mencionó el intérprete de ‘Terminó tu juego’ mientras recorría y observaba el espacio con asombro.

Cabe mencionar que, el matrimonio de los artistas de música popular, celebrado meses atrás, había reunido a más de 300 invitados y se había convertido en uno de los eventos más comentados de la industria musical.

¿Qué pasó en la casa de Jhonny Rivera tras el terremoto?

Además de los daños en la iglesia, Jhonny Rivera relató que su vivienda también sufrió afectaciones importantes. El cantante contó que vivió momentos de angustia junto a su familia, incluyendo un ataque de pánico de su madre y el golpe en la cabeza que sufrió una de sus allegadas. A pesar de la situación, destacó que lo más importante fue que no hubo consecuencias graves para la salud de sus seres queridos.

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Cabe destacar que el intérprete de ‘Comprendí que te perdí’ ha convertido sus redes sociales en un importante canal de comunicación para apoyar a los damnificados. A través de estas plataformas, comparte constantemente información sobre los diferentes puntos de acopio habilitados en Risaralda, especialmente en Pereira, y señala cuáles son los alimentos, productos y elementos que más se necesitan para atender la emergencia.

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🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Jhonny Rivera mostró, a través de sus redes sociales, cómo quedó afectada la ciudad de Pereira tras el fuerte terremoto registrado en la mañana del pasado 10 de agosto. pic.twitter.com/ThRvt2Ae8X — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 12, 2026

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.