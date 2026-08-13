La actriz colombiana Danna García atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmar el fallecimiento de su padre, Jaime García, ocurrido el martes 11 de agosto. La artista compartió la noticia con sus seguidores a través de Instagram y dedicó unas sentidas palabras a quien describió como una de las personas más importantes de su vida.

Sigue a PULZO en Discover

La actriz, recordada por su participación en producciones como ‘Pasión de Gavilanes’, publicó varias fotografías familiares junto a un mensaje en el que se despidió de su padre y habló de la relación que ambos construyeron a lo largo de los años.

(Lea también: Jorge Barón recordó a Danna García cuando era cantante y fanáticos halagaron su belleza)

García no entregó información sobre las causas de la muerte de Jaime García ni precisó si padecía alguna enfermedad. Tampoco se conocen, por ahora, detalles sobre las exequias.

En su publicación, la actriz dejó ver el profundo impacto que le produjo la pérdida y aseguró que espera volver a encontrarse con su padre algún día.

“Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje, papi… sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía inédita de Danna García junto a su padre y otras imágenes de momentos familiares. La publicación rápidamente recibió mensajes de apoyo de seguidores y colegas de la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danna Garcia | Actriz (@dannagarciao)

En diferentes entrevistas, Danna García había hablado de la relación que mantenía con su padre y de la influencia que tuvo durante su infancia y juventud.

Uno de los aspectos que compartieron fue el gusto por la música ranchera. Según recordó la actriz en una conversación anterior, su padre era aficionado a la música de mariachi y fue quien le transmitió ese interés desde que era niña.

“Mi papá es fan de toda la música del mariachi y gracias a él es que yo conozco desde muy niña toda la música ranchera. Me acuerdo de que cantábamos juntos canciones de mariachi”, recordó en aquella oportunidad.

Además, Jaime García habría influido en los intereses profesionales de su hija. Danna contó que durante un periodo de su vida contempló estudiar Administración de Empresas, siguiendo el camino académico de su padre.

¿Quién es Danna García?

Danna María García Osuna nació en Colombia y comenzó su carrera artística desde muy pequeña. A los siete años ya participaba en comerciales y programas de televisión, antes de consolidarse como actriz.

A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes producciones colombianas y mexicanas, entre ellas ‘Pasión de Gavilanes’, una de las telenovelas que mayor reconocimiento internacional le ha dado.

(Lea también: Isabella Santodomingo contó problema que tuvo con estelar de ‘Pasión de Gavilanes’: “No me quería”)

También ha hecho parte de producciones como ‘Corazón partido’, ‘Decisiones’, Un gancho al corazón, ‘Qué bonito amor’, ‘Las Amazonas’, ‘El señor de los cielos’ y ‘Hermanas: Un amor compartido’.

Hasta el momento, la actriz no ha entregado más información sobre las circunstancias del fallecimiento de su padre. Mientras atraviesa el duelo, sus seguidores han expresado solidaridad y mensajes de acompañamiento tras la noticia.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)