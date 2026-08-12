Alejandro Riaño, en su papel de ‘Juanpis’ González, prepara un ‘show’ para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La iniciativa reunirá a reconocidos artistas colombianos y tendrá como escenario el Movistar Arena de Bogotá, donde se espera convocar al público alrededor de esta causa.

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(Vea también: Bogotá organiza concierto solidario para recaudar ayuda a afectados por el terremoto en Colombia)

El encuentro será el próximo 29 de agosto y corresponderá a una edición especial de The Juanpis Live Show: ‘Si nos organizamos cabemos todos’. La propuesta combinará entretenimiento y solidaridad, con una convocatoria que tendrá a Feid, Carlos Vives, Manuel Turizo, Kapo, Mike Bahía, Santiago Cruz y Luis Alfonso.

Las personas podrán hacer una donación a través de Tuboleta y, como agradecimiento por su aporte, recibirán una invitación para asistir al espectáculo del 29 de agosto de acuerdo a las siguientes categorías:

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Zona Dorada: $330.000

Zona Plata: $290.000

Zona Roja: $230.000

Zona Azul: $130.00

De acuerdo con la información divulgada por la organización, el 100 % de los recursos recaudados será entregado a la Fundación PLAN, que desarrollará proyectos para la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas del departamento del Chocó. La organización cuenta con más de dos décadas de trabajo en esa región.

Empresas y fundaciones se sumaron al evento por las víctimas del terremoto

La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones vinculadas a la industria del entretenimiento y la labor social. Entre ellas están Movistar Arena, TuBoleta, Breakfast Live, Thunder Production y Venues & Snacks, que pondrán a disposición infraestructura, equipos y capacidades para hacer posible el espectáculo.

A esta alianza también se suma Good Kidz, fundación de Feid, que será aliada estratégica de Riaño Producciones en esta jornada. Según la información divulgada sobre la iniciativa, ambas organizaciones ya han trabajado juntas en diferentes proyectos sociales en Colombia.

Las compañías y organizaciones participantes aportarán sus capacidades sin cobrar honorarios por la producción, con el propósito de que los recursos obtenidos mediante las donaciones se destinen a la causa. El dinero recaudado será entregado a Fundación PLAN, que lo utilizará en proyectos para la reconstrucción de viviendas en comunidades afectadas del Chocó.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.