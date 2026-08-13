El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 provocó daños en viviendas, negocios y vías, además de afectar los ingresos de miles de familias.

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Ante esta situación, el Gobierno y el sector financiero anunciaron diferentes alivios para los damnificados.

Los bancos preparan medidas que podrían beneficiar a unos 2,8 millones de usuarios en las zonas afectadas.

Entre las opciones están periodos de gracia de hasta 12 meses, modificaciones en los plazos de los créditos y tratamientos especiales para los intereses.

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También se contempla proteger el historial crediticio y suspender temporalmente gestiones de cobro. Cada entidad evaluará individualmente los casos.

El Fondo Nacional del Ahorro también ofrece alternativas para sus usuarios afectados, incluyendo periodos de gracia y modificaciones crediticias.

Además, sus seguros de incendio y terremoto podrían cubrir el 100 % de los daños, según las condiciones de cada póliza.

En materia tributaria, el Gobierno planteó ampliar los plazos para declarar y pagar renta de 2025 a contribuyentes con domicilio fiscal en municipios afectados.

El nuevo calendario iría del 27 de octubre al 13 de noviembre, aunque aún debe expedirse la norma definitiva.

También se contemplan alivios para retenciones en la fuente y, en Quindío, tres meses sin pago de servicios públicos para damnificados.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.