La tragedia provocada por el terremoto que golpeó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto también generó una reacción entre los futbolistas colombianos que juegan en el exterior.

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Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, jugadores del Real Betis de España, se sumaron al llamado de solidaridad con las víctimas y exhortaron a sus compatriotas a colaborar con quienes más lo necesitan.

El sismo, de magnitud 7.4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó un saldo que continúa creciendo. Según el más reciente balance entregado por las autoridades, la emergencia registra más de 200 personas fallecidas, 3.494 heridas y la cifra de desaparecidas sigue aumentando. Además, más de 11.000 viviendas quedaron destruidas y decenas de miles de personas resultaron afectadas.

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Ante la magnitud de la emergencia, el Real Betis difundió un mensaje de solidaridad y puso sus canales oficiales al servicio de la campaña de ayuda. El club español expresó sus condolencias a las víctimas, sus familiares y todos los afectados por el desastre, especialmente por tratarse de un país al que pertenecen dos de sus futbolistas.

En un video divulgado por el conjunto sevillano, Cucho Hernández contó que ha seguido de cerca la situación y que se ha mantenido en comunicación con su familia. El delantero reconoció la tristeza y la impotencia que siente al encontrarse lejos de Colombia, pero aseguró que ya ha colaborado personalmente y pidió a quienes puedan hacerlo que también aporten desde la distancia.

“Da un poco de impotencia estar aquí y no poder ayudar de la manera que uno quisiera”, manifestó el atacante, quien invitó a los colombianos a respaldar a las comunidades afectadas.

Mucha fuerza, Colombia 🇨🇴💚 pic.twitter.com/KSHdZRUeYa — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 13, 2026

Por su parte, Nelson Deossa también expresó su conmoción por la tragedia. El mediocampista señaló que su pueblo no sufrió afectaciones directas, pero destacó el dolor que atraviesa el país y la importancia de mantenerse unidos para enfrentar la emergencia.

“El pueblo colombiano es muy unido en estas situaciones. Hoy es donde debemos demostrarlo”, afirmó Deossa.

El llamado de los dos futbolistas se suma a las numerosas iniciativas de solidaridad que se han puesto en marcha dentro y fuera de Colombia. Desde España, Hernández y Deossa buscan aportar no solo con sus propias ayudas, sino también utilizando su visibilidad para incentivar a más personas a contribuir con los damnificados.

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En medio de una de las emergencias más graves que ha enfrentado Colombia en los últimos años, los jugadores del Betis dejaron así un mensaje que trasciende el fútbol: la distancia no impide acompañar y ayudar a quienes hoy necesitan del respaldo de todo un país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.