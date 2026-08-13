La ayuda internacional para Colombia luego del terremoto del lunes 10 de agosto sumó este jueves un nuevo aporte. El presidente Abelardo de la Espriella informó que los Emiratos Árabes Unidos donarán 10 millones de dólares para apoyar la atención de la tragedia ocasionada por el fuerte movimiento telúrico.

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El anuncio fue hecho por el mandatario colombiano este jueves 13 de agosto, a través de su cuenta de X, luego de una conversación con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

De la Espriella aseguró que recibió el respaldo del mandatario de ese país y agradeció el aporte económico que, según explicó, estará destinado a atender las consecuencias de la emergencia provocada por el terremoto.

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“Acabo de hablar con su alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares”, escribió el presidente.

Acabo de hablar con Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto. Esta muestra de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 13, 2026

En el mismo mensaje, el jefe de Estado destacó que la ayuda representa también un acercamiento entre ambos países y señaló que Colombia buscará fortalecer esa relación.

“Esta muestra de amistad fortalece los lazos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que estrecharemos aún más en beneficio de nuestros pueblos”, agregó De la Espriella.

La donación de Emiratos Árabes Unidos se suma así a la respuesta internacional que ha recibido Colombia después del terremoto de magnitud 7,4. En los últimos días, diferentes gobiernos han ofrecido asistencia económica, suministros y apoyo para atender a las personas afectadas por la emergencia.

Entre esos países está Estados Unidos, que anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia. Los recursos están destinados a apoyar diferentes necesidades relacionadas con la respuesta humanitaria tras el terremoto.

México también se sumó a la ayuda internacional. De acuerdo con reportes sobre la asistencia que ha llegado al país, México comenzó el envío de 58,5 toneladas de alimentos, agua y medicamentos para las personas afectadas por el desastre.

El Salvador, por su parte, envió 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, distribuidas en dos vuelos de carga. El aporte fue anunciado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como respuesta a la emergencia causada por el terremoto.

La respuesta internacional ha incluido además ofrecimientos y asistencia de otros gobiernos y organismos, mientras Colombia mantiene desplegados sus propios equipos para atender las consecuencias del sismo.

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