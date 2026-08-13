Por: El Espectador

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Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército Nacional de Colombia, quedó en el centro del debate internacional tras ser citado a responder ante la justicia de Estados Unidos por su presunta implicación en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Urán Rojas, integrante auxiliar del Consejo de Estado, fue una de las víctimas del conflicto ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma armada del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19).

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El proceso judicial que enfrenta Plazas Vega en territorio estadounidense es significativo para los familiares del magistrado Urán, quienes durante más de cuatro décadas han buscado respuestas y justicia sin éxito en Colombia. De acuerdo con la información proporcionada, el exmilitar reside actualmente en la ciudad de Weston, Estados Unidos, y su citación ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida está prevista para el 8 de septiembre. El objetivo, según lo reportado por El Espectador, es esclarecer el papel que habría desempeñado Plazas Vega en los hechos trágicos que rodearon la retoma del Palacio.

Este llamado a juicio fue resultado de una demanda presentada en febrero de 2022 por Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain, hermanas del magistrado, quienes atribuyen a Plazas Vega y a otros miembros del Ejército la presunta responsabilidad en la tortura y ejecución extrajudicial de 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Según la denuncia, Luis Alfonso Plazas Vega habría tenido una función determinante al dirigir la operación militar en la que se produjeron estos crímenes, dejando un saldo de cerca de un centenar de víctimas, entre los que se contaban magistrados, funcionarios judiciales, civiles y miembros del M-19.

La investigación que avanzará en Estados Unidos representa una nueva esperanza para quienes han exigido verdad y reparación. Así, el caso evidencia el alcance que tienen las demandas de justicia internacional cuando los procesos nacionales no resultan concluyentes o accesibles para las víctimas y sus familias.

¿Por qué Luis Alfonso Plazas Vega enfrenta un juicio en Estados Unidos por el caso del Palacio de Justicia?

Luis Alfonso Plazas Vega fue citado ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida debido a una demanda interpuesta por las hermanas del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. La acción judicial en Estados Unidos busca establecer responsabilidades ante la presunta tortura y ejecución extrajudicial ocurridas durante los hechos del Palacio de Justicia de 1985, en los que Plazas Vega desempeñó un papel clave como comandante en la retoma del edificio.

¿Qué ocurrió durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985?

Durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 tomó de manera armada la sede del Palacio de Justicia en Bogotá. En la operación de retoma liderada por el Ejército Nacional, se produjeron cruentos enfrentamientos que resultaron en la muerte de un centenar de personas, entre ellas magistrados, funcionarios, civiles y guerrilleros. El magistrado Carlos Horacio Urán Rojas fue una de las víctimas de estos hechos, cuyo esclarecimiento ha sido reclamado durante décadas por sus familiares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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