Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Salvador envió un segundo avión con ayuda humanitaria a Colombia para apoyar a las familias afectadas por el reciente terremoto que sacudió varias regiones de ese país. De acuerdo con información suministrada por el Gobierno salvadoreño, este cargamento partió el miércoles 12 de agosto desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y transportó 50 toneladas de asistencia humanitaria destinadas a las comunidades más impactadas por la emergencia.

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Con este segundo envío, El Salvador cumple lo anunciado oficialmente por su presidente, Nayib Bukele, quien había informado que se pondrían a disposición de Colombia 100 toneladas de ayuda humanitaria tras el desastre. Según el reporte de las autoridades salvadoreñas citado en el texto, el primer avión ya había trasladado una carga similar anteriormente. Así, se completa el apoyo ofrecido, reafirmando el compromiso de la nación centroamericana con la solidaridad regional.

La ayuda despachada se compone de alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos, cuidadosamente seleccionados para responder a las necesidades urgentes de la población damnificada. El objetivo es respaldar a quienes se encuentran enfrentando las consecuencias inmediatas del terremoto, facilitando su proceso de recuperación. El cargamento es parte de la respuesta internacional que se activó poco después de reportarse la emergencia, en un contexto donde Colombia continúa desarrollando tareas de atención, recuperación y apoyo en las zonas más perjudicadas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dio a conocer públicamente que la aportación de las 100 toneladas de ayuda humanitaria fue una decisión tomada en reconocimiento a la gravedad de los daños sufridos en Colombia y a la importancia de reforzar la cooperación internacional frente a situaciones de desastre. Este envío complementa la ayuda ofrecida también por otros países y entidades internacionales, con el propósito de atender de manera integral a las familias damnificadas y contribuir decididamente a la recuperación de las regiones afectadas por el terremoto.

¿Qué tipo de ayuda humanitaria envió El Salvador a Colombia tras el terremoto?

El Salvador envió a Colombia, en total, 100 toneladas de ayuda humanitaria distribuidas en dos vuelos, que incluyen alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos, todo destinado a las comunidades que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, según reportó el Gobierno salvadoreño.

¿Por qué decidió El Salvador enviar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia?

La decisión de enviar esas 100 toneladas de ayuda humanitaria fue anunciada por el presidente Nayib Bukele, quien consideró fundamental contribuir ante la magnitud de la emergencia en Colombia y fortalecer la cooperación entre países para apoyar a las familias damnificadas y agilizar la recuperación ante desastres naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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