Por: Noticiero 90 minutos

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En Cali, después de un terremoto, muchos habitantes experimentan miedo y ansiedad, sensaciones que pueden durar horas o prolongarse por más tiempo. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Cali y la Red de Salud del Centro, es usual que tras un sismo las personas continúen preocupadas por una nueva sacudida, presenten dificultades para dormir o se mantengan alertas ante cualquier ruido. En este contexto, se subraya la importancia de cuidar la salud mental en medio de la emergencia y estar atentos a las propias emociones y a las de quienes rodean a cada persona.

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Las recomendaciones, basadas en la campaña de salud mental de la Alcaldía, indican que no se debe enfrentar la angustia en soledad. Hablar con personas de confianza y buscar compañía en la familia o la red de apoyo puede ayudar a recuperar la calma, ya que compartir lo que se siente es un paso clave para encontrar alivio, incluso cuando el peligro ya pasó.

La campaña propone tres acciones fundamentales: respirar, conectar y filtrar. El primer consejo es hacer ejercicios de respiración conscientes: inhalar contando hasta cuatro, mantener el aire por cuatro segundos y exhalar lentamente. Así se logra hacer una pausa, permitiendo al cuerpo estabilizarse cuando la ansiedad aparece. En segundo lugar, conectar implica conversar con familiares, amigos o vecinos para expresar emociones y también para saber cómo se encuentran los demás. El tercer paso, filtrar la información, sugiere evitar los rumores y no exponerse constantemente a noticias sobre el terremoto. Es preferible acudir a fuentes oficiales y verificar los datos antes de difundirlos.

Sentir miedo después de un temblor es una reacción esperada, pero si después de entre 24 y 48 horas la angustia persiste con intensidad, es recomendable buscar apoyo. Entre las señales que requieren mayor atención se encuentran el miedo que impide salir de casa, insomnio prolongado, pesadillas constantes, irritabilidad extrema, llanto incontenible o sensación de desconexión. También es importante alertarse ante la hipervigilancia, es decir, permanecer permanentemente pendiente de un posible nuevo sismo.

Para quienes necesitan ayuda, la Línea 106 de Cali, según información de la Alcaldía, ofrece atención en salud mental las 24 horas, de manera gratuita y confidencial. La recomendación es no esperar a que la situación se vuelva insostenible para pedir apoyo profesional. Consultar, escuchar y acompañar a quienes lo necesiten también forma parte de la respuesta adecuada ante una emergencia emocional. Cuidar la salud mental y recibir apoyo, o brindarlo a otros, es fundamental para volver a la tranquilidad después de un sismo.

¿Cuáles son las señales de alerta en salud mental después de un terremoto en Cali?

Las señales de alerta incluyen miedo persistente que impide retomar la vida cotidiana, insomnio, pesadillas frecuentes, irritabilidad extrema, llanto incontenible, sensación de desconexión y estar en constante estado de alerta por temor a nuevos temblores. Si estos síntomas no disminuyen después de 24 a 48 horas, buscar apoyo profesional es indispensable según la Alcaldía de Cali.

¿Qué es la Línea 106 y cómo ayuda en casos de emergencia emocional tras un sismo en Cali?

La Línea 106 es un servicio de atención telefónica en salud mental que funciona en Cali, disponible las 24 horas del día, de manera gratuita y confidencial. Está diseñada para brindar orientación, apoyo emocional y atención a quienes experimentan ansiedad o dificultades emocionales después de un terremoto, según información de la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.