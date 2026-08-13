Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El terremoto de magnitud 7,4 que azotó Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado un panorama devastador tanto en términos humanos como materiales, de acuerdo con el balance más reciente del Gobierno Nacional. La emergencia, que ocurrió cerca de las 5:15 de la tarde, ha provocado la muerte de 265 personas y dejó heridas a 3.494 más, mientras el número de desaparecidos ya alcanza los 496, según lo informado oficialmente. Estas cifras reflejan la magnitud del desastre y la gravedad de sus consecuencias, aunque permanecen sujetas a actualización conforme avanzan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

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Otro de los impactos más severos causados por el movimiento telúrico, como reportó el mandatario nacional, es el elevado número de familias damnificadas. Hasta el momento, 25.872 familias han resultado afectadas, lo que representa aproximadamente 53.000 personas que han visto alterada su vida cotidiana, con daños sustanciales a su entorno y pérdida de sus bienes fundamentales.

En materia de infraestructura, el Gobierno Nacional informó que ya se contabilizan 11.347 viviendas destruidas como consecuencia del terremoto. La cifra no solo evidencia el colapso de hogares individuales, sino que además se suma la pérdida de 140 edificios que sucumbieron en distintos puntos del país. Esta información pone de manifiesto la gravedad del daño estructural sufrido por muchas ciudades y poblaciones, complicando ulteriormente las labores de atención a damnificados y dificultando la recuperación a corto plazo.

El saldo de desaparecidos continúa siendo un motivo de preocupación creciente. Actualmente, las autoridades reportan 496 personas cuyo paradero es desconocido. Esta cifra podría seguir aumentando debido a que los organismos de emergencia siguen desplegados en campo, evaluando la magnitud del desastre y consolidando la información sobre víctimas y afectaciones materiales. Esto significa que tanto el número de fallecidos como el de heridos y desaparecidos podría experimentar variaciones en las próximas horas o días, en la medida en que se avance en las labores de búsqueda y se esclarezca la situación de las personas reportadas como no localizadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias resultaron damnificadas por el terremoto en Colombia?

De acuerdo con el balance más reciente presentado por el Gobierno Nacional, un total de 25.872 familias resultaron afectadas directamente por el terremoto, lo que equivale a cerca de 53.000 personas damnificadas por las consecuencias del sismo.

¿Cuántas víctimas y desaparecidos ha dejado el terremoto del 10 de agosto en Colombia?

Según la información oficial del Gobierno Nacional, el terremoto del 10 de agosto en Colombia ha dejado, hasta el momento, un saldo de 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, cifras que pueden variar mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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