La alegría por el rescate de Daniela Largo, quien sobrevivió durante 36 horas bajo los escombros de un hotel en Pereira tras el devastador terremoto, dio paso a una profunda angustia para su familia debido a las múltiples complicaciones médicas que ahora ponen en riesgo su vida. Su padre, Julio Largo, relató a Noticias Caracol el dramático giro que tomó la situación de la joven tras salir de la zona del colapso.

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Los momentos previos al rescate estuvieron marcados por la desesperación. Ante la ausencia de noticias y su inasistencia a una celebración familiar programada en Manizales, sus padres recorrieron las calles de Pereira distribuyendo volantes con su fotografía. La búsqueda dio frutos cuando un voluntario escuchó un sonido entre las ruinas y alertó a los rescatistas, quienes utilizaron una sonda con cámara para confirmar que se trataba de ella.

Aunque inicialmente los equipos de rescate informaron que la joven se encontraba lúcida y sin fracturas visibles, su condición física desmejoró drásticamente durante el traslado hospitalario. “Las cosas se complicaron desde la ambulancia. En la ambulancia me cuenta mi esposa de que desde ahí ella entró en una crisis y llegó acá al hospital en crisis, muy mal”, explicó Julio Largo.

Según el parte médico entregado a la familia, Daniela sufrió un paro cardiorrespiratorio asociado a una deshidratación severa, lo que obligó al personal médico a realizar maniobras de reanimación durante 17 minutos. Adicionalmente, los especialistas indicaron que su corazón quedó funcionando a un 20 %, presentando cuadros de hipertensión y afectaciones pulmonares.

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A estos problemas se sumó una grave complicación circulatoria provocada por la presión que una puerta ejerció sobre su brazo durante el tiempo que estuvo atrapada. Al ser liberada la extremidad, la sangre acumulada comenzó a circular de manera repentina, generando daños sistémicos. “En el momento que liberaron la mano, la sangre que estaba ahí retenida empezó a circular. Entonces esa sangre retenida causó daños en el cerebro, el corazón, riñones, hígado”, detalló el padre.

Actualmente, la zona afectada presenta signos de gangrena, por lo que el cuerpo médico evalúa la necesidad de realizar una amputación, la cual podría llegar hasta la muñeca, a la espera de descartar infecciones en áreas superiores. Pese al desalentador panorama clínico, la familia se mantiene aferrada a la esperanza mientras la joven continúa bajo estricto pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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