El rescate de Daniela Largo se convirtió en una de las noticias más esperanzadoras en medio de la magnitud de la tragedia desatada por el terremoto que sacudió a Colombia. Sin embargo, la batalla por la supervivencia de la joven continúa ahora en un entorno hospitalario, donde permanece luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos.

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De acuerdo con la información entregada por su padre, Julio César Largo, a Blu Radio, la joven fue ingresada de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Jorge de Pereira, luego de haber requerido maniobras de reanimación que se prolongaron por cerca de 20 minutos. Por su parte, el periodista Néstor Morales detalló en el mismo medio radial que la mujer “fue rescatada anoche a las 9:00 p. m., me dicen desde Pereira que está en una UCI muy delicada, que la tuvieron que reanimar durante 17 minutos”.

Detalles reveladores sobre el operativo de rescate fueron ofrecidos por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien se encontraba al lado del presidente de la República, Abelardo De La Espriella. El jefe de la cartera política explicó que la ubicación de la joven se logró tras una ardua labor: “Fue encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó. Ella estaba desaparecida, la estaban buscando y fue encontrada después de siete horas de búsqueda por los bomberos”.

Según los reportes preliminares, el contacto con ella se habría establecido desde la 1:30 p. m. del pasado 11 de agosto, momento a partir del cual los bomberos y equipos de rescatistas desplegaron una tarea sumamente compleja hasta lograr sacarla con vida de entre los escombros para trasladarla de inmediato al centro asistencial.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella destacó el resultado del operativo y se refirió a la situación crítica que afronta la capital de Risaralda: “Gracias a Dios la encontraron con vida. Tenemos en este momento más de 40 desaparecidos en Pereira. Seguimos trabajando, enviando todas las capacidades, todo el presupuesto, a los rescatistas, a los caninos”. Mientras los equipos de emergencia continúan peinando las zonas afectadas en busca de más sobrevivientes, la evolución médica de Daniela Largo mantiene en vilo a sus familiares y a todo un país que sigue de cerca las consecuencias humanas del sismo.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.