La angustia que durante más de un día vivieron los familiares de Angie Dayana Fontalvo Ayazo, una joven de 25 años reportada como desaparecida en Pereira tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, terminó con una noticia que devolvió la tranquilidad a sus seres queridos: fue localizada con vida.

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La confirmación fue entregada por su padre, Juan Carlos Fontalvo, quien explicó que finalmente logró comunicarse con su hija después de varias horas sin tener información sobre su paradero.

Según relató el padre, la joven fue evacuada de la zona donde residía, en el barrio Cuba de Pereira, y posteriormente trasladada a un albergue habilitado para atender a las personas afectadas por la emergencia. El contacto con sus familiares no se había podido establecer debido a las dificultades en las redes de telefonía e internet que se presentaron después del fuerte movimiento telúrico.

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“Después de la emergencia en el barrio Cuba fue trasladada a un albergue junto con su esposo y hasta ahora pudo establecer comunicación con nosotros por los problemas de señal y redes”, explicó Juan Carlos Fontalvo.

El primer contacto entre Angie Dayana y sus familiares se produjo mediante una videollamada. De esta manera, sus seres queridos pudieron comprobar que se encontraba a salvo y que no presentaba lesiones físicas de gravedad. Sin embargo, su padre señaló que la joven permanece afectada emocionalmente por lo ocurrido.

“El estado de salud de ella es óptimo en cuanto a lesiones, pero de ánimo está muy mal y afectada por la situación. Hablar con nosotros la puso contenta”, manifestó.

La familia había iniciado una campaña de búsqueda a través de redes sociales luego de perder comunicación con la joven tras el terremoto. Fotografías y datos sobre Angie Dayana fueron difundidos con la esperanza de obtener información que permitiera establecer dónde se encontraba.

La falta de comunicación durante varias horas generó especial preocupación entre los familiares de Angie Dayana, quienes permanecen en el departamento del Atlántico, principalmente en Barranquilla y Soledad.

La imposibilidad de establecer contacto después de una emergencia de esta magnitud llevó a sus allegados a temer por su seguridad. Ahora que se confirmó que está con vida, la familia concentra sus esfuerzos en conocer las condiciones en las que permanece en Pereira y buscar alternativas para facilitar su regreso al Atlántico.

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Aunque Angie Dayana no sufrió lesiones físicas de consideración, sus familiares reconocen que la experiencia tuvo un fuerte impacto emocional en ella. Por ahora, permanece en el albergue junto a su esposo mientras avanza la atención a las personas damnificadas por el terremoto.

La confirmación de su paradero representa un importante alivio para sus familiares y amigos, quienes durante horas mantuvieron activa la búsqueda y pidieron ayuda a la ciudadanía para obtener información sobre ella.

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