Por: VALORA ANALITIK

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Dadas las fuertes afectaciones del terremoto en Colombia, el gobierno De la Espriella dio a conocer una serie de medidas para apoyar a las personas que han salido sustancialmente afectadas por la catástrofe.

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Según el presidente Abelardo de la Espriella, todos los mecanismos de riesgo y asistencia del Gobierno están a disposición de las víctimas y aquellas personas que se quedaron sin vivienda en ciudades como Manizales, Pereira, Cali y algunas regiones de Chocó.

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Los mecanismos para acceder a este subsidio de arriendo por el terremoto en Colombia ya están siendo definidos por la administración nacional, pero sí deben certificarse algunos requisitos.

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Según las entidades públicas, las familias deben ser identificadas e inscritas en los censos oficiales elaborados por las alcaldías locales, la Gobernación del Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Vivienda.

Más puntos clave para el subsidio de arriendo por el terremoto en Colombia

Adicionalmente, los inspectores técnicos y autoridades de socorro deben evaluar el grado de deterioro del inmueble, con el fin de validar la necesidad de traslado temporal mientras se ejecutan las obras de reparación o reconstrucción.

Ha dejado en claro el gobierno De la Espriella que este subsidio de arriendo se entregará a los hogares cuyas viviendas sufrieron colapsos estructurales, pérdida total o daños que imposibiliten su habitabilidad de manera inmediata debido al terremoto en Colombia.

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Se espera que en las próximas horas siga llegando ayuda internacional para atender las zonas más afectadas por el sismo, que fue el más fuerte de este siglo en el país y el quinto terremoto más fuerte en registros históricos del país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.