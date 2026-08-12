Ante la magnitud de la tragedia humanitaria ocasionada por el terremoto que azotó a varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella decretó tres días de duelo nacional a través del decreto 1172 del 11 de agosto. Con esta medida, el Ejecutivo rinde homenaje póstumo a las personas que perdieron la vida como consecuencia del movimiento telúrico. El articulado establece que, durante este periodo, el Pabellón Nacional se izará a media asta en todos los edificios públicos del país, así como en las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior.

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Los reportes oficiales más recientes entregados por las autoridades indican que el balance de víctimas continúa en aumento, registrando a la fecha 188 personas fallecidas. Asimismo, la emergencia deja un saldo alarmante de más de 1.600 heridos, 222 ciudadanos desaparecidos y 260 personas que aún permanecen atrapadas bajo los escombros.

En la noche del 11 de agosto, el presidente De La Espriella firmó el decreto mediante el cual se declara oficialmente el desastre nacional, complementado con el anuncio de la emergencia económica y social para enfrentar con herramientas jurídicas excepcionales la tragedia. Al respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que esta figura le permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley y adoptar medidas extraordinarias para la movilización de recursos.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó que diversos organismos multilaterales han puesto a disposición de Colombia un total de 1.300 millones de dólares en cooperación para contribuir de manera directa en la atención de la crisis. “La comunidad internacional se ha pronunciado muy positivamente con Colombia. El canciller de la República viene liderando esta tarea. Puedo hoy decirles que ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia”, señaló el alto funcionario.

A este espaldarazo financiero internacional se suma la solidaridad de distintos gobiernos que han dispuesto recursos, asistencia humanitaria y contingentes de equipos especializados para apoyar al país en las labores de rescate, entre los cuales destacan Estados Unidos, Suecia, Turquía, Japón, México, Brasil y Ecuador.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.