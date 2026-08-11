Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El fuerte movimiento fue seguido por varias réplicas y volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica que caracteriza a buena parte del territorio nacional.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que el origen del terremoto está relacionado principalmente con el movimiento de las placas tectónicas y, específicamente, con un proceso conocido como subducción.

De acuerdo con la explicación entregada por Freddy Tovar, coordinador de la red sismológica nacional del SGC, Colombia se encuentra sobre la placa Suramericana, mientras que la placa de Nazca se desplaza y se introduce por debajo de esta, por lo que se presentó un fenómeno conocido como subducción que desencadenó el sismo de gran magnitud.

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“En la región del Pacífico de Colombia ocurren procesos de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y en esa interacción se libera energía, produciendo los sismos”, indicó Tovar.

¿Por qué se sintió tan fuerte el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, si no fue superficial? ¿Habrá más réplicas? ¿Los sismos se pueden predecir? 🌎 Tras el sismo de magnitud 7,4, registrado este 10 de agosto, han surgido muchas preguntas sobre lo que ocurrió y lo… pic.twitter.com/wBTzYfjoys — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

¿Cuántas réplicas dejó terremoto de magnitud 7.4 en Colombia?

El terremoto tuvo una profundidad intermedia y, según el último reporte del SCG, después del evento principal se habían registrado al menos 103 réplicas, aunque ninguna alcanzó una magnitud cercana a la del primer movimiento. La mayor de ellas llegó a 4,8.

La presencia de réplicas después de un terremoto de esta magnitud es un comportamiento esperado. Sin embargo, el SGC aclaró que no es posible establecer con anticipación cuándo se producirá una nueva réplica ni determinar cuál será su magnitud.

La entidad también recordó que los sismos no se pueden predecir, por lo que cualquier mensaje que anuncie con anticipación la ocurrencia de un terremoto debe ser tomado con precaución y contrastado con información oficial.

La explicación sobre las placas tectónicas también permite diferenciar este fenómeno de los movimientos registrados recientemente en Venezuela. Aunque ambos países hacen parte de la dinámica de la placa Suramericana, en territorio venezolano tiene mayor influencia la interacción con la placa del Caribe, asociada principalmente con movimientos horizontales entre placas.

Por ahora, el SGC mantiene el seguimiento de la actividad sísmica y recomienda consultar sus canales oficiales para conocer los reportes y actualizaciones sobre nuevos movimientos telúricos en Colombia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.