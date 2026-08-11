Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto puso en evidencia la compleja e inestable geografía sísmica del país, caracterizada por la interacción constante de varias placas tectónicas. El evento sísmico ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo como epicentro las cercanías de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad aproximada de 107 kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Este fuerte temblor es el resultado del proceso conocido como subducción. En términos sencillos, la subducción sucede cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra, acumulando energía durante largos periodos. Específicamente, la placa de Nazca, ubicada bajo el océano Pacífico, se traslada hacia el este y, al encontrarse con la placa Suramericana, comienza a introducirse bajo ella. Cuando estas placas quedan bloqueadas, la tensión se acumula hasta que ocurre un desplazamiento repentino y toda esa energía se libera en forma de ondas sísmicas. El USGS atribuyó el sismo del 10 de agosto a este mecanismo, dentro del contexto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

El impacto de un terremoto no depende solo de su magnitud; influyen también la profundidad, la distancia desde el epicentro a las zonas habitadas y la calidad del suelo y de las edificaciones. En este caso, los 107 kilómetros de profundidad explican en parte los distintos niveles de daño en diferentes regiones, pues la energía liberada desde el interior de la Tierra se dispersó antes de alcanzar la superficie.

Colombia ocupa una de las zonas sísmicamente más activas de América Latina debido a la interacción de la placa de Nazca, la Suramericana y la del Caribe. Además, está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, región que alberga una notable actividad sísmica y volcánica. Por esta razón, el registro de temblores es común en el país, aunque la mayoría apenas se perciben.

Tras el sismo, surgieron cuestionamientos sobre la supuesta relación de este fenómeno con movimientos telúricos en Venezuela. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, el terremoto de Chocó está vinculado principalmente a la actividad de subducción en el occidente colombiano y no debe asumirse automáticamente como causa de otros eventos cercanos. La ciencia también sostiene que los terremotos no pueden predecirse con exactitud, por lo que la sucesión de sismos no implica necesariamente una conexión directa.

Mientras continúan las evaluaciones de los daños, la recomendación principal es consultar información oficial y atender las instrucciones de las autoridades, reforzando la importancia de la preparación, la construcción sismorresistente y la educación preventiva frente a fenómenos sísmicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurre la subducción de placas en Colombia?

La subducción de placas en Colombia se produce porque la placa de Nazca se mueve hacia el este bajo el océano Pacífico y choca con la placa Suramericana. Al introducirse bajo esta última, se genera una acumulación de energía que, al liberarse, provoca terremotos. Este proceso ocurre de manera constante debido a la ubicación geográfica del país, que lo pone en medio de la interacción de varias placas tectónicas.

¿Cómo influye la profundidad en los efectos de un terremoto en Colombia?

La profundidad de un terremoto determina cómo se siente en la superficie y cuánto daño puede causar. Cuando un sismo ocurre a grandes profundidades, como el de 107 kilómetros registrado en Chocó, la energía se dispersa y se siente en regiones más amplias, pero el impacto suele ser menor en el epicentro comparado con sismos superficiales. Sin embargo, en zonas vulnerables, aún un terremoto profundo puede causar daños significativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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