Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo movimiento sísmico sacudió a Colombia durante la mañana del jueves 13 de agosto, de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad informó que el sismo se registró a las 6:22 de la mañana, con una magnitud de 3,6 en la escala sismológica. El epicentro de este fenómeno se ubicó a catorce kilómetros del municipio de Nóvita, en el departamento del Chocó, según detalló el boletín actualizado del SGC.

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La información oficial también indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de noventa y cuatro kilómetros. El reporte inicial del Servicio Geológico Colombiano señaló que, hasta el momento, no se presentan afectaciones o daños asociados a este evento. La profundidad reportada para el sismo, superior a los 90 kilómetros, generalmente implica menores repercusiones en la superficie si se compara con movimientos de menor profundidad, aunque esto depende también de otros factores geológicos.

El contexto sísmico en el Chocó ha sido noticia en los últimos días debido a una seguidilla de movimientos telúricos, incluyendo un terremoto de gran magnitud que puso en emergencia a varias regiones del país recientemente. Aunque el evento reportado este jueves ha sido de menor intensidad, se suma a la actividad sísmica que continúa afectando la región, generando alerta y seguimiento tanto de las autoridades locales como nacionales.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene una constante vigilancia de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, y realiza actualizaciones periódicas con el fin de mantener informada a la ciudadanía y coordinar eventuales respuestas ante emergencias. Este tipo de reportes contribuye a la prevención y al análisis de riesgos, especialmente en regiones vulnerables como el Chocó, donde la recurrencia de eventos recientes ha puesto en evidencia la importancia del monitoreo geológico.

De acuerdo con los informes del SGC, la prioridad en este momento es continuar con el seguimiento de la actividad sísmica, recopilando información precisa y oportuna para que tanto las autoridades como la población puedan estar alerta y preparados en caso de nuevos eventos.

¿Cómo afecta la profundidad de un sismo a la percepción y daños en superficie?

Según la explicación del Servicio Geológico Colombiano en su boletín, el sismo reportado tuvo una profundidad de 94 kilómetros. En general, cuando la profundidad es mayor, el temblor suele sentirse con menor intensidad en la superficie y suele producir menos daños, aunque esto depende de otros factores geológicos.

¿Cuál es la situación sísmica reciente en el departamento del Chocó?

El departamento del Chocó ha estado experimentando una serie de movimientos sísmicos en los últimos días, incluyendo un terremoto de gran magnitud que causó emergencia en varias regiones del país. El nuevo evento de magnitud 3,6 reportado por el Servicio Geológico Colombiano se suma a esta actividad continua, que es monitoreada estrechamente por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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