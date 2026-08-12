Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos miembros del Ejército Nacional perdieron la vida durante un ataque ocurrido en zona rural del municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, mientras se dirigían a verificar un reporte sobre el hallazgo de un cilindro, aparentemente utilizado como artefacto explosivo improvisado. Según información proporcionada por el Ejército Nacional, los uniformados estaban en desplazamiento hacia el sector de El Paraíso, en cercanías de la vereda El Quebradón, cuando la agresión tuvo lugar. Además de las víctimas mortales, el hecho dejó 17 militares heridos, quienes fueron trasladados inmediatamente a centros asistenciales en la ciudad de Neiva para recibir atención médica oportuna.

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Los uniformados que perdieron la vida fueron identificados como el cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano. De acuerdo con el reporte oficial, Muñoz Lizcano fue llevado de urgencia a un centro médico por la gravedad de su estado; sin embargo, pese a la atención prestada por el personal de salud, falleció posteriormente. El Ejército Nacional lamentó la muerte de ambos, destacando su compromiso y servicio en favor de la seguridad de los colombianos.

Tras el ataque, la institución militar desplegó operaciones en el sector con el objetivo de encontrar a los responsables, además de fortalecer la protección en la zona y restablecer el orden. Según la información entregada oficialmente, las autoridades atribuyen inicialmente la agresión a grupos armados al margen de la ley, aunque la identidad específica de los autores materiales permanece bajo investigación.

Actualmente, las labores de indagación continúan para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. El Ejército Nacional, así como las demás autoridades, se mantienen en el lugar de los hechos verificando detalles que permitan establecer la autoría de este acto y prevenir nuevos incidentes en esta área rural del Huila.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque a militares en Algeciras, Huila?

Hasta el momento, la información oficial del Ejército Nacional señala que el ataque habría sido perpetrado por grupos armados al margen de la ley. No obstante, la investigación sigue en curso para determinar con precisión qué organización estuvo involucrada, por lo cual aún no se ha confirmado la identidad específica de los responsables.

¿Cuántos militares resultaron heridos en el ataque en la zona rural de Algeciras?

El Ejército Nacional confirmó que, además de los dos fallecidos, el ataque dejó un saldo de 17 militares heridos. Todos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales de Neiva, donde médicos les proporcionaron atención médica adecuada según la gravedad de sus lesiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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