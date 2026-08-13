Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar se ha movilizado de manera decisiva para apoyar a las familias damnificadas tras el terremoto de magnitud 7,4, que dejó severas afectaciones en distintas regiones del país. De acuerdo con la información suministrada por la Diócesis de Valledupar, el compromiso de la comunidad se ha visto reflejado tanto en la recolección de alimentos como en la obtención de aportes económicos bajo la iniciativa ‘Colombia Necesita Apoyo’.

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Según reportó la Diócesis, a través de la Pastoral Social y el Banco de Alimentos, se lograron reunir 17 toneladas de alimentos no perecederos. Estas donaciones incluyen enlatados, arroz, granos, lentejas, kits de aseo, ropa nueva, frazadas, elementos para dormir, colchonetas, así como pañales para niños y adultos. Este esfuerzo ha sido coordinado en las 76 parroquias de Valledupar, habilitadas como puntos de acopio y donde la colecta continúa abierta.

El primer cargamento con estos víveres saldrá el viernes 14 de agosto en horas de la tarde hacia las zonas más afectadas. Mientras tanto, la recolección y organización de los productos sigue en marcha para asegurar el envío de más ayudas en los próximos días.

La solidaridad de Valledupar no se limita a las donaciones materiales. Hasta la tarde del miércoles 12 de agosto, la campaña registró una recaudación de 19 millones de pesos a través de transferencias bancarias, recursos que la Pastoral Social destinará a la compra de suministros prioritarios y de urgente necesidad para quienes resultaron más golpeados por la emergencia.

En paralelo a la recolección, la Diócesis realizará una Jornada de Oración y Donación el sábado 15 de agosto en la Catedral Ecce Homo, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde. Esta iniciativa, que contempla tanto el acompañamiento espiritual como el respaldo material de la ciudadanía, cuenta con el apoyo de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, que se han sumado activamente a la campaña.

Quienes no logran acercarse hasta los puntos físicos pueden contribuir mediante consignaciones en las cuentas designadas por la Pastoral Social, asegurando que su apoyo llegue de manera eficiente y focalizada a quienes más lo necesitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede donar una persona desde Valledupar para ayudar a los damnificados por el terremoto?

Las personas interesadas en colaborar con los afectados por el sismo pueden llevar alimentos no perecederos, kits de aseo, ropa nueva o frazadas directamente a cualquiera de las 76 parroquias habilitadas en Valledupar. Otra alternativa es hacer aportes económicos a las cuentas oficiales de la Pastoral Social, recursos que serán empleados para adquirir insumos prioritarios.

¿Qué tipo de donaciones recibe el Banco de Alimentos y la Pastoral Social de Valledupar para la campaña?

De acuerdo con la información recogida por la Diócesis de Valledupar, la campaña recibe alimentos no perecederos como enlatados, arroz, granos, lentejas, además de kits de aseo, elementos para dormir, ropa nueva, frazadas, colchonetas y pañales tanto para niños como para adultos, garantizando así una ayuda amplia y adaptada a las necesidades básicas de los damnificados.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.