La Clínica San Rafael hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar la atención de los afectados por el terremoto mediante la donación de insumos médicos y elementos de primera necesidad. La institución informó que habilitó puntos de recepción en Pereira y Armenia para recibir los aportes.
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La campaña busca fortalecer la capacidad de respuesta del personal de salud que atiende a los heridos y a las personas afectadas por la emergencia.
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— Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) August 14, 2026
Qué donaciones está recibiendo la Clínica San Rafael
La institución informó que necesita con urgencia los siguientes elementos:
- Ropa desechable quirúrgica.
- Soluciones salinas.
- Equipos de macrogoteo.
- Jeringas.
- Guantes.
- Tapabocas.
- Micropore.
- Sábanas.
- Elementos de aseo, papel y limpieza.
- Agua embotellada.
- Anestésicos.
La clínica señaló que cualquier aporte puede contribuir a fortalecer la atención de los pacientes afectados por el terremoto.
Dónde recibirán las donaciones
Los puntos habilitados para entregar las ayudas son:
- Pereira: Clínica San Rafael, sede Megacentro, piso PP, farmacia.
- Armenia: Sede Nueva Cecilia, carrera 16 # 3 Norte-33.
La institución invitó a quienes puedan colaborar a acercarse a cualquiera de estos lugares con los elementos solicitados.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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