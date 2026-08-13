La Clínica San Rafael hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar la atención de los afectados por el terremoto mediante la donación de insumos médicos y elementos de primera necesidad. La institución informó que habilitó puntos de recepción en Pereira y Armenia para recibir los aportes.

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La campaña busca fortalecer la capacidad de respuesta del personal de salud que atiende a los heridos y a las personas afectadas por la emergencia.

Qué donaciones está recibiendo la Clínica San Rafael

La institución informó que necesita con urgencia los siguientes elementos:

Ropa desechable quirúrgica.

Soluciones salinas.

Equipos de macrogoteo.

Jeringas.

Guantes.

Tapabocas.

Micropore.

Sábanas.

Elementos de aseo, papel y limpieza.

Agua embotellada.

Anestésicos.

La clínica señaló que cualquier aporte puede contribuir a fortalecer la atención de los pacientes afectados por el terremoto.

Dónde recibirán las donaciones

Los puntos habilitados para entregar las ayudas son:

Pereira: Clínica San Rafael, sede Megacentro, piso PP, farmacia.

Clínica San Rafael, sede Megacentro, piso PP, farmacia. Armenia: Sede Nueva Cecilia, carrera 16 # 3 Norte-33.

La institución invitó a quienes puedan colaborar a acercarse a cualquiera de estos lugares con los elementos solicitados.

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