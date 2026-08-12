Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha hecho un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía luego del terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico, reportado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, se sintió en diversas regiones de Colombia y dejó graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, además de otros municipios. En respuesta, la Administración Distrital habilitó diferentes centros de acopio en la capital para recolectar insumos y canalizar donaciones hacia los afectados, de acuerdo con información publicada por la Alcaldía en sus canales oficiales.

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Los centros de acopio están recibiendo una variedad de elementos priorizados según las necesidades de las personas damnificadas. Entre los productos solicitados se encuentran agua potable embotellada, cobijas, sábanas, mantas, almohadas, colchonetas, y toldillos. Además, se agradece la donación de alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, enlatados de fácil apertura, granos, harina, panela y leche en polvo. Para la atención inmediata a la emergencia, también se solicita tapabocas, gasas estériles, alcohol, guantes quirúrgicos y artículos de higiene personal como jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, pañales, toallitas húmedas, y crema antipañalitis.

Sin embargo, la Alcaldía advierte que existen restricciones sobre lo que no se debe donar: alimentos perecederos, productos abiertos, agua con empaques en mal estado, medicamentos iniciados o próximos a vencer y ropa usada. En cuanto a la vestimenta, solo se acepta ropa nueva o en excelentes condiciones, y en el caso de ropa interior, debe ser completamente nueva, según normas internacionales adoptadas en estos procesos.

Los ciudadanos pueden acudir a los distintos puntos establecidos, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la localidad de Usaquén, el Centro Comercial Unicentro, la sede administrativa de Cruz Roja y el Palacio de los Deportes, donde se recibe ayuda durante horarios extendidos. Para las donaciones destinadas a animales afectados, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dispone un espacio especial en Corferias entre el 13 y el 17 de agosto de 2026. Allí se recibirán alimentos, insumos veterinarios y objetos de transporte y cuidado para mascotas.

Finalmente, la Administración Distrital enfatiza la importancia de mantenerse informado únicamente a través de sus canales oficiales, evitar desplazamientos no coordinados a las zonas de desastre, y consultar previamente las necesidades antes de donar. Recuerda que el apoyo continuo es vital para que las familias afectadas puedan comenzar a reconstruir sus vidas.

¿Dónde están ubicados los puntos de acopio para donaciones en Bogotá tras el terremoto?

Los puntos de acopio para recibir donaciones están localizados en espacios clave de Bogotá, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la localidad de Usaquén, el Centro Comercial Unicentro, la sede administrativa de la Cruz Roja y el Palacio de los Deportes. Los horarios varían, pero en su mayoría permanecen abiertos desde las 8:00 a. m. hasta la noche, permitiendo que los ciudadanos puedan acercarse y apoyar a los damnificados.

¿Qué tipo de ayuda animal se está recibiendo en Bogotá después del sismo?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) está recolectando donaciones específicas para animales afectados, incluyendo concentrado y alimento húmedo para perros y gatos, arena, transportadoras, insumos veterinarios como gasas, medicamentos y otros implementos básicos de atención animal. Este proceso se realiza en el arco de entrada de Corferias del 13 al 17 de agosto, de 10 a. m. a 6 p. m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.