Por: El Espectador

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En la noche del 10 de agosto y durante la madrugada del 11 de agosto, el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ejecutó su primera ofensiva aérea contra grupos armados ilegales en Colombia. El operativo militar se desarrolló en el Catatumbo, específicamente en la zona rural de El Tarra, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con información divulgada por el Ejecutivo, la operación representó un éxito inicial, ya que dos presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) murieron y se logró el decomiso de material de guerra. Sin embargo, surgieron preocupaciones sobre posibles daños a civiles, pues se reportó que varios campesinos resultaron heridos, aparentemente debido al accionar de las Fuerzas Militares. Ante esta situación, se le ha solicitado a la Fiscalía que investigue los hechos para esclarecer responsabilidades.

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La Defensoría del Pueblo, entidad nacional de protección de derechos humanos, fue la encargada de hacer esta petición. Mediante un comunicado, informó que entre el 11 y 12 de agosto realizó una misión de verificación en la vereda El Sinaí, jurisdicción del municipio de San Calixto, cerca de los límites con El Tarra. Según el informe de la Defensoría, “hay tres personas civiles heridas como consecuencia del uso de explosivos en la vereda”. Esta conclusión se basó en versiones recogidas de diferentes fuentes en la zona.

El comunicado de la Defensoría no solo resalta la presencia de heridos civiles, sino que también indica que, después del bombardeo, se produjo el desembarco de tropas de la fuerza pública en esa misma área. Ante ello, la entidad solicitó a la Fiscalía la investigación respectiva para determinar quiénes serían responsables de las lesiones sufridas por las personas civiles, ya sea la fuerza pública o algún grupo armado ilegal.

Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que la operación estaba dirigida a una estructura del Eln y reportó la incautación de 1,5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para drones y varios dispositivos de comunicación. El reporte incluyó la destrucción de dos búnkeres y cinco zonas de campamento. La cartera ministerial, en su comunicado del 12 de agosto, enfatizó que la ofensiva se llevó a cabo respetando el Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, haciendo hincapié en la protección de la población civil y sus bienes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió durante el bombardeo en El Tarra, Catatumbo?

Durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella lanzó un bombardeo contra presuntos integrantes del Eln en la zona rural de El Tarra, Catatumbo, logrando bajas enemigas y la incautación de material militar. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reportó que tres civiles resultaron heridos, situación que llevó a solicitar una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se aplicó en esta operación?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que regula la conducción de conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades. Según el Ministerio de Defensa, la operación en Catatumbo se desarrolló bajo los principios del DIH, como la distinción y proporcionalidad, enfocándose en minimizar el impacto sobre la población civil y sus bienes.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.