El presidente Abelardo de la Espriella describió con una frase contundente el panorama que encontró durante su visita a Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Tras recorrer el centro de la capital risaraldense, aseguró que la magnitud de la tragedia “arruga el corazón”, aunque insistió en que el país saldrá adelante.

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Durante una declaración a medios, el mandatario afirmó que el Gobierno Nacional mantendrá todo su esfuerzo para atender a las familias damnificadas y liderar la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Recorrer el centro de Pereira le arruga a uno el corazón”: De la Espriella

El mandatario no ocultó el impacto que le produjo observar de primera mano los daños ocasionados por el sismo.

“Yo sé que la situación es apocalíptica. Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón.”

Pese a ese panorama, aseguró que los colombianos han demostrado históricamente su capacidad para sobreponerse a las dificultades y sostuvo que esta tragedia no será la excepción.

“Los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Nunca la hemos tenido fácil, pero esta situación no nos va a quedar grande.”

De la Espriella promete reconstruir Pereira tras terremoto

De la Espriella aseguró que el Gobierno Nacional hará “todo lo que haya que hacer” para recuperar a Pereira y a los demás municipios afectados por el terremoto.

Según explicó, durante la reunión con el alcalde de Pereira, el gobernador de Risaralda y las demás autoridades territoriales se verificó que los requerimientos solicitados al Gobierno ya fueron atendidos y que las ayudas humanitarias continúan llegando a los municipios afectados.

El jefe de Estado también destacó el trabajo adelantado por la primera dama en la coordinación de la entrega de asistencia humanitaria y aseguró que ya se han enviado 90 toneladas de ayudas al departamento.

“Vamos a resurgir como el ave fénix”: el mensaje del presidente a Risaralda

En la parte final de su intervención, De la Espriella envió un mensaje de optimismo a los habitantes de Pereira y Risaralda, al asegurar que la reconstrucción será una prioridad para su administración.

El presidente reiteró que las medidas especiales para la región harán parte de la emergencia económica que presentará la próxima semana y confirmó que habrá apoyo para reconstruir viviendas, hospitales, escuelas y demás infraestructura afectada.

“En medio de esta crisis terrible tenemos una gran oportunidad para resurgir como el ave fénix desde las cenizas.”

Finalmente, aseguró que el Gobierno no dejará solos a los damnificados y pidió mantener la confianza en que, con el trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía, Pereira y Risaralda podrán superar una de las tragedias más graves de su historia reciente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.