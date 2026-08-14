La vida de Samuel Montoya ha tenido un sinsabor en medio de los terremotos. Pese a que no resultó afectado por esta tragedia que azota a Colombia, tuvo la heroica voluntad de buscar desaparecidos en medio de los escombros en Pereira, pero unos ladrones le robaron su moto, con la que se moviliza para ayudar en medio del desastre.

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Ahora, los desgraciados aprovechados de la tragedia, no solo contentos con quitarle el medio de transporte al joven, también extorsionan a este valiente que sí aporta su vida para salvar otras. Montoya aseguró en Caracol Radio que, desde que perdió su motocicleta, lo han llamado y enviado textos para pedirle cuantiosas sumas de dinero.

Sin embargo, y todavía más grave, también ha recibido intimidaciones, además de darle respuestas inciertas sobre dónde está su vehículo. Después de que publicaran el video en el que mostraron el hurto que sufrió, los aparentes delincuentes querrían tomar represalias. No obstante, el no cedió a las intimidaciones.

“Lo que no me gustó fue que me dijeron: ‘Si usted llega a meterme en problemas, después cuadramos’ ¿Qué quieren decir con eso? Amenazas, podría terminar herido y hasta muerto. Yo le dije: ‘¿Sabe qué, hermano? Quédese con esa moto y disfrútela’ y le colgué; me llamaron muchas veces, me quemaron el celular en llamadas y no les quise contestar”, agregó Montoya en Caracol Radio.

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En medio de la adversidad que sufrió, la mano solidaria de muchos colombianos apareció para ayudar al joven que perdió su moto, ya que recibió miles de mensajes, incluyendo los de ‘influencer’.

Mucha gente se ofreció para darle un vehículo nuevo, pero él manifestó en la radio que no podía aceptar dichas ayudas, ya que lo considera maldad. Sin embargo, una marca ya se contactó con él para darle su nueva moto, que ya está en documentación.

“Yo había dado una plata en Alkosto para sacar una [moto] nueva. Ya que AKT me va a dar una moto nueva, yo había dado como 3’300.000 pesos, la plata que tenía en Alkosto la saqué y la usé para mercados”, contó Montoya.

El joven aún no tiene pistas claras de dónde está su moto, solo versiones de personas que aseguran que la han visto rodando por las calles de Pereira.

“Esa moto la restauré de cero, la compré muy fea y la restauré. Me duele que esa moto estuvo mucho tiempo conmigo y siempre me llevó a muchas partes, entonces que usted salga y no encuentre su moto es un impacto”, complementó el voluntario.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.