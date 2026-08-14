Mientras decenas de personas se han volcado a las calles de Pereira para ayudar en las labores de rescate y remoción de escombros tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes, un ciudadano denunció que fue víctima de los delincuentes precisamente cuando se encontraba colaborando con las labores de atención a la emergencia.

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Se trata de Diego Alejandro Grisales Rodríguez, quien le contó a El Tiempo que su motocicleta fue robada en el centro de Pereira mientras él permanecía concentrado en las labores de ayuda después de la tragedia.

De acuerdo con su relato, Grisales llevaba varios días participando como voluntario y había dejado estacionada su moto cerca del lugar en el que se estaban recogiendo los escombros. Sin embargo, cuando finalmente se percató de que el vehículo ya no estaba, descubrió que se lo habían llevado.

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“He estado como voluntario desde el día de la tragedia y cómo le parece que dejé la moto estacionada ahí cerca donde estábamos recogiendo los escombros y cuando me cerciore para saber si estaba la moto, ya se la habían llevado”, contó el hombre al mencionado diario.

🆘 Diego Alejandro Grisales, uno de los voluntarios que participa en las labores de rescate en el centro de Pereira, denunció el robo de su motocicleta y pide ayuda para encontrarla. Conozca su denuncia 👇 Reportería: Ana Cristina Álvarez pic.twitter.com/Ff9flQt7pK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 14, 2026

La motocicleta que busca recuperar es una NKD blanca, identificada con la placa LDL85G. El ciudadano hizo un llamado para que, en caso de que alguien tenga información sobre el vehículo, pueda ayudar a encontrarlo.

“La verdad sí, qué falla que se aprovechan de que otros estén ayudando y se la llevaron”, manifestó Grisales al periódico.

El robo ocurrió mientras el hombre estaba concentrado en las labores de rescate. Según explicó, durante buena parte de la jornada tenía visualmente ubicada la motocicleta desde el sector en el que se encontraba trabajando, pero con el paso de las horas y la intensidad de las labores terminó olvidándose de ella.

“Nosotros estábamos concentrados trabajando y desde el Bolívar la miraba a donde la tenía estacionada, pero cuando cayó la noche me entretuve tanto que se me olvidó la moto”, relató a El Tiempo.

El voluntario explicó que posteriormente se retomaron las labores de inspección con perros y que aprovechó ese momento para verificar que su motocicleta continuara en el sitio donde la había dejado. Fue entonces cuando se llevó la desagradable sorpresa.

“Cuando fueron a meter los perros para inspeccionar otra vez, ahí aproveché para dar una vista, eran como las 11:30 o 12 p. m., y ya no estaba la moto”, contó.

El caso resulta especialmente llamativo porque ocurrió mientras Grisales estaba dedicado a ayudar a otras personas afectadas por el terremoto. En medio de una emergencia de esta magnitud, en la que ciudadanos, organismos de socorro y voluntarios trabajan durante largas jornadas para atender a quienes necesitan ayuda, lo último que se espera es que haya personas que aprovechen la situación para cometer robos.

Por ahora, el dato que puede facilitar la identificación del vehículo es su placa, LDL85G, además de las características entregadas por su propietario: se trata de una motocicleta NKD blanca.

El llamado del voluntario es a que cualquier persona que tenga información que permita ubicarla pueda reportarla a las autoridades. Mientras tanto, su caso se suma a las dificultades que han tenido que afrontar ciudadanos que, en medio de la tragedia provocada por el terremoto, han decidido salir a las calles para ayudar.

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