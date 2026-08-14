Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La conocida ‘Calle del Tango’, ubicada en el corredor peatonal de la calle 22 entre las carreras séptima y octava en Pereira, afronta un panorama complejo debido a las graves afectaciones que presentan sus estructuras históricas. De acuerdo con el Diario del Otún, esta emblemática zona cultural, que buscaba consolidarse como un punto vital para el canto y el baile argentino en la ciudad, ahora enfrenta retos mayores a raíz del deterioro físico y la redirección de recursos públicos a otras necesidades más urgentes.

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En palabras de Marlon Moncada, administrador de ‘La Milonguita’ —un proyecto dedicado a la tradición milonguera y eje central de la ‘Calle del Tango’—, “la calle tiene unas afectaciones muy grandes porque la mayoría de estructuras son muy antiguas y están a punto de colapsar”. Este diagnóstico, compartido a través de una entrevista con Diario del Otún, refleja el impacto profundo que sufre el sector. Moncada, además de dirigir el espacio, fue designado recientemente por la Alcaldía como coordinador de la iniciativa cultural. Explicó que, por el momento, el proyecto se encuentra frenado y no se espera que retome su impulso antes del año 2028, ya que los recursos que se destinaban para mantener los espacios culturales fueron trasladados a otros ámbitos. En relación con su negocio, las pérdidas ascienden a 90 millones de pesos.

El efecto va más allá de ‘La Milonguita’ y se extiende a otros eventos y actividades que componen el proyecto de la ‘Calle del Tango’. Festividades como el ‘XV Festival de Tango de Pereira’, el ‘XII concurso La voz del tango Noel Ramírez’, la ‘X Gala de Tango’ y ‘Nocturno Show’, sufren una pérdida acumulada de 150 millones de pesos. Según reportaron la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y Comfamiliar Risaralda, estas actividades fueron aplazadas indefinidamente, provocando un efecto dominó en artistas, organizadores y el público en general.

Alexander Giraldo, director ejecutivo de estos eventos, manifestó que la mayor calamidad es “no poder darle continuidad al capital cultural”. Indicó que la mudanza forzosa de ‘La Milonguita’, por problemas estructurales, evidencia la incertidumbre, pero también el desafío de reinventar las expresiones culturales en Pereira. El corredor también era hogar de comercios tradicionales, desde almacenes de telas, ropa femenina, un sex shop, restaurantes en casonas antiguas, hasta libreros y fruteros. Su futuro, por ahora, permanece en pausa, dejando en vilo la vida artística y comercial del sector.

¿Por qué la ‘Calle del Tango’ de Pereira enfrenta dificultades en su recuperación?

La recuperación de la ‘Calle del Tango’ se dificulta principalmente por el grave deterioro de las estructuras antiguas y la falta de recursos, ya que los fondos culturales previstos fueron redirigidos por necesidades prioritarias, según el Diario del Otún. Esta medida frena los avances y mantiene el proyecto suspendido hasta, al menos, el año 2028.

¿Cuáles actividades culturales han sido afectadas por la crisis en la ‘Calle del Tango’?

Eventos como el ‘Festival de Tango de Pereira’, el concurso ‘La voz del tango Noel Ramírez’, la ‘Gala de Tango’ y ‘Nocturno Show’ han resultado fuertemente perjudicados, sufriendo pérdidas económicas y posponiéndose indefinidamente, lo que deja en incertidumbre a artistas, organizadores y público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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