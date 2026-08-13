Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ESE Salud Pereira mantiene sus servicios fundamentales activos durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, según información entregada por la propia entidad y recogida por El Diario. De acuerdo con la gerente Diana Milena Castañeda, las áreas de urgencias y hospitalización continúan operando con normalidad en las Unidades Intermedias de San Joaquín, Kennedy y Centro. Esta medida responde a la necesidad de priorizar la atención médica frente al alto flujo de pacientes derivados de la situación de emergencia.

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La suspensión temporal de la consulta externa permite a la institución enfocar todos los recursos en la atención de las urgencias. Castañeda reiteró que el talento humano de la ESE sigue cumpliendo sus funciones en los diferentes servicios, garantizando que la capacidad hospitalaria esté disponible para responder a la contingencia en Pereira. Así mismo, la gerente hizo énfasis en el trabajo articulado con el resto de la red de salud de la ciudad, destacando el papel colaborativo entre entidades públicas y privadas para superar la crisis sanitaria que enfrenta la capital risaraldense.

Una de las acciones destacadas por la entidad fue el apoyo a la Clínica Noé, afectada significativamente por el sismo. La ESE Salud Pereira habilitó un espacio de expansión en la Unidad Intermedia Centro para recibir pacientes que no pueden ser atendidos en esa clínica, como parte de un esfuerzo conjunto para mantener la cobertura y calidad del servicio de salud durante la emergencia. La gerente afirmó: “Le estamos dando la mano a la Clínica Noé, que quedó seriamente afectada, y tenemos un lugar de expansión en la Unidad del Centro”.

Por otra parte, la institución habilitó un centro de acopio para donaciones en la Unidad Intermedia Centro, ubicada en la carrera 7 con calle 40, segundo piso. Allí se reciben alimentos no perecederos tanto para personas como para mascotas, así como elementos de aseo, productos de higiene y otros artículos urgentes para el personal de la entidad que también resultó afectado por la emergencia. Según detalló la entidad, “hay personas de nuestro talento humano que hoy no tienen dónde dormir, cómo comer o cómo vestirse”, motivo por el cual la gerente extendió un llamado a la solidaridad ciudadana para contribuir a solventar estas necesidades básicas mientras la situación se normaliza.

La ESE Salud Pereira reiteró su compromiso de seguir acompañando a los ciudadanos durante la contingencia, valorando la paciencia y colaboración de la comunidad. El talento humano de la entidad continúa trabajando, y las acciones coordinadas con la red de salud buscan fortalecer la respuesta para atender y superar la emergencia.

¿Qué servicios están funcionando actualmente en la ESE Salud Pereira tras la emergencia?

De acuerdo con lo informado por la ESE Salud Pereira y difundido por El Diario, los servicios de urgencias y hospitalización permanecen activos en las Unidades Intermedias de San Joaquín, Kennedy y Centro. La consulta externa se encuentra suspendida temporalmente para dar prioridad a la atención de las urgencias y necesidades derivadas del terremoto.

¿Dónde está ubicado el centro de acopio de la ESE Salud Pereira y qué donaciones se pueden hacer?

El centro de acopio de la ESE Salud Pereira funciona en la Unidad Intermedia Centro, en la carrera 7 con calle 40, segundo piso. En este lugar se reciben donaciones de alimentos no perecederos para personas y mascotas, elementos de aseo, productos de higiene y otros artículos básicos destinados al personal afectado por la emergencia, según informó la propia entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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