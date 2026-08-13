Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la compleja emergencia que vive Pereira por causa del reciente terremoto, la Policía Nacional ha sostenido un despliegue permanente las 24 horas, dirigido a respaldar la atención ciudadana y trabajar de manera coordinada con los diversos organismos de socorro, según informó El Diario. Los uniformados han sido distribuidos en los sectores más afectados de la ciudad, participando activamente en labores de búsqueda y rescate, acompañamiento durante las evacuaciones, atención directa a familias damnificadas y supervisión de las áreas que resultaron más impactadas por el evento sísmico.

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El trabajo de la Policía Nacional no solo se ha enfocado en rescatar personas y prestar apoyo logístico; también ha reforzado la seguridad en zonas donde viviendas, locales comerciales y otras construcciones quedaron comprometidas tras el movimiento telúrico. Esta vigilancia ha sido crucial para garantizar la protección de los habitantes y brindar tranquilidad ante posibles riesgos secundarios derivados de la emergencia.

Entre los momentos más significativos durante las acciones de rescate, se resalta el episodio en el que una mujer fue localizada con vida después de permanecer aproximadamente 36 horas bajo los escombros. La operación fue el resultado del esfuerzo conjunto entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR, sigla para el cuerpo especializado de la institución), los Bomberos y equipos de rescatistas voluntarios. A través de maniobras precisas y constantes, lograron preservar la vida de la afectada, convirtiendo este hecho en un símbolo de esperanza para las familias y comunidades que siguen esperando noticias de sus seres queridos.

Las autoridades han recalcado que la prioridad actual es proteger la vida, facilitar las actividades de los especialistas en emergencias y brindar compañía y orientación a quienes aguardan por información sobre sus familiares. Este empeño, de acuerdo con El Diario, subraya la importancia de perseverar en las tareas de búsqueda incluso días después del sismo, mientras existan condiciones favorables para encontrar sobrevivientes.

Las operaciones acompañadas por la Policía Nacional, los organismos de socorro, bomberos y voluntarios han reafirmado la relevancia de la solidaridad y la organización en situaciones de crisis, manteniendo viva la esperanza en medio de la adversidad.

¿Qué labores realiza la Policía Nacional en Pereira tras el terremoto?

De acuerdo con lo informado por El Diario, la Policía Nacional desempeña funciones clave como la búsqueda y rescate de personas, acompañamiento de evacuaciones, atención a familias afectadas y reforzamiento de la seguridad en las zonas impactadas. Su labor incluye además la vigilancia de estructuras dañadas y la protección de bienes hasta que se garantice la seguridad en su totalidad.

¿Cuál fue el papel de PONALSAR y otras entidades en el rescate de sobrevivientes en Pereira?

El Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), en conjunto con bomberos y rescatistas voluntarios, lideró operaciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Un caso destacado fue el rescate con vida de una mujer tras 36 horas bajo los escombros, evidenciando la eficacia de la cooperación interdisciplinaria durante esta emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.