Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Tras el reciente terremoto en Pereira, la Policía Nacional mantiene un despliegue ininterrumpido para atender la emergencia y brindar apoyo a la ciudadanía en las zonas afectadas. De acuerdo con la información reportada por El Diario, uniformados han fortalecido su presencia en los sectores más golpeados de la ciudad, sumándose a distintas labores junto con los organismos de socorro para enfrentar la crisis con acciones concretas en terreno.

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Los policías participan activamente en tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas, acompañan procesos de evacuación y prestan atención a familias damnificadas. Además, refuerzan la vigilancia en áreas donde las infraestructuras quedaron comprometidas por el sismo, procurando resguardar tanto viviendas como establecimientos comerciales. En varios puntos, la prioridad es evitar posibles afectaciones adicionales y proteger a quienes permanecen cerca de edificaciones debilitadas.

Uno de los episodios más destacados fue el rescate con vida de una mujer que, según El Diario, permaneció aproximadamente 36 horas bajo los escombros. Esta operación se logró gracias a la coordinación entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), el cuerpo de Bomberos local y voluntarios especializados. El equipo trabajó de manera exhaustiva entre los restos de la estructura colapsada hasta ubicar y salvar a la víctima. Este hecho demostró la importancia de no cesar los esfuerzos de búsqueda mientras persistan posibilidades de hallar sobrevivientes.

Mientras avanza la respuesta a la emergencia, la Policía Nacional insiste en que la prioridad se concentra en proteger la vida de los habitantes, facilitar las tareas de los organismos especializados y acompañar a las familias que siguen esperando información de sus seres queridos. Así, el trabajo conjunto entre policías, bomberos, socorristas y voluntarios refuerza la esperanza de que puedan hallarse nuevas señales de vida entre los escombros.

La emergencia en Pereira, descrita por El Diario, resalta la relevancia de la coordinación interinstitucional y la labor de los equipos de primera respuesta, quienes continúan desplegando esfuerzos permanentes las 24 horas para atender a la población en medio de una situación desafiante.

¿Qué labores realiza la Policía Nacional durante la emergencia en Pereira?

Durante la emergencia provocada por el terremoto en Pereira, la Policía Nacional participa en labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros, acompaña procesos de evacuación, brinda atención a familias afectadas por el sismo y refuerza la seguridad en zonas donde se han visto comprometidas viviendas y edificios, como señaló El Diario.

¿Quiénes participaron en el rescate de la mujer sobreviviente en Pereira?

Según información de El Diario, en el rescate de la mujer que permaneció 36 horas bajo los escombros participaron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), el cuerpo de Bomberos local y rescatistas voluntarios, quienes trabajaron de manera articulada para salvar a la víctima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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