Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia vivida en Pereira tras el fuerte terremoto ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y los organismos de socorro. De acuerdo con El Diario, la Policía Nacional mantiene un despliegue constante durante las 24 horas para apoyar la atención a la ciudadanía y coordinar tareas con otros grupos de rescate. Los uniformados han sido distribuidos en diversos sectores impactados de la ciudad, donde desempeñan funciones clave como la búsqueda y rescate de personas atrapadas, acompañamiento durante evacuaciones, asistencia directa a familias damnificadas y vigilancia en zonas especialmente afectadas por el colapso de estructuras.

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Uno de los hechos más destacados fue el rescate de una mujer que estuvo aproximadamente 36 horas bajo los escombros, lo que devolvió la esperanza entre los equipos de rescate y las comunidades. Según el medio citado, esta operación se logró gracias a la labor conjunta entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), los Bomberos y rescatistas voluntarios. La participación coordinada fue fundamental para localizar a la persona y lograr así ponerla a salvo después de un arduo trabajo entre los restos de una estructura colapsada. Este suceso evidenció la importancia de perseverar en las tareas de búsqueda mientras persistan las condiciones que permitan hallar personas con vida.

Además del rescate y la búsqueda, la Policía Nacional también ha concentrado esfuerzos en mantener la seguridad en las áreas donde viviendas, comercios y otras edificaciones sufrieron daños significativos. Las autoridades han reiterado que, en esta fase de emergencia, la prioridad es proteger vidas, facilitar el trabajo de los organismos especializados y ofrecer acompañamiento a las familias afectadas que aún esperan información sobre sus seres queridos. El trabajo articulado de la Policía, Bomberos, los diferentes organismos de socorro y voluntarios continúa en los distintos puntos de la ciudad, manteniendo la esperanza de hallar nuevas señales de vida en medio de los escombros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo está apoyando la Policía Nacional las labores de rescate tras el terremoto en Pereira?

La Policía Nacional, según El Diario, mantiene un despliegue las 24 horas en Pereira, apoyando labores de búsqueda, rescate de personas y acompañando las evacuaciones en las zonas más afectadas. Adicionalmente, refuerza la seguridad en los sectores donde han colapsado estructuras, trabajando de manera coordinada con organismos como Bomberos, rescatistas voluntarios y el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la misma Policía.

¿Qué es PONALSAR y cuál ha sido su papel durante la emergencia en Pereira?

PONALSAR es el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional. Durante la emergencia en Pereira, PONALSAR ha trabajado junto a los Bomberos y voluntarios en tareas de búsqueda y rescate, siendo pieza fundamental en hechos clave como el rescate de una mujer atrapada bajo escombros durante 36 horas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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