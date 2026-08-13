Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia en Pereira ha movilizado a la Policía Nacional, que mantiene un despliegue permanente durante todo el día para apoyar a la ciudadanía y trabajar junto con los organismos de socorro. Según información de El Diario, los uniformados cumplen un papel fundamental en las labores organizadas tras el terremoto, actuando de forma articulada con bomberos, rescatistas voluntarios y otros grupos de atención especializada en emergencias.

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La presencia de la Policía Nacional se da en varios sectores afectados de la ciudad, donde su apoyo va más allá de la vigilancia habitual. Actualmente, están involucrados en tareas cruciales de búsqueda y rescate de personas atrapadas, acompañamiento en evacuaciones y atención directa a familias damnificadas. Asimismo, refuerzan la seguridad en lugares donde todavía hay operaciones entre estructuras colapsadas, brindando tranquilidad a comunidades que perdieron sus viviendas, negocios y otros espacios vitales luego del movimiento telúrico.

Entre todas las operaciones realizadas, destaca el rescate con vida de una mujer que permaneció cerca de 36 horas bajo los escombros. Este hecho, reportado como uno de los momentos más esperanzadores de la emergencia, fue posible gracias al trabajo coordinado del Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), efectivos del cuerpo de bomberos y rescatistas voluntarios. Los equipos lograron ubicar a la persona atrapada y ponerla a salvo, lo que se ha interpretado como una muestra de la importancia de mantener la búsqueda de sobrevivientes siempre que las condiciones lo permitan.

La Policía Nacional también continúa acompañando a las familias afectadas, facilitando la labor de los organismos de rescate y garantizando mayor seguridad en zonas comprometidas por el terremoto. Las autoridades insisten en que, durante esta etapa de emergencia, la prioridad es proteger la vida, favorecer el trabajo de especialistas y acompañar a quienes esperan noticias de sus seres queridos. A pesar de las dificultades, policías, bomberos y voluntarios mantienen los operativos en busca de nuevas señales de vida entre los escombros, renovando la esperanza de una ciudad golpeada por la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el rol del Grupo PONALSAR en las emergencias como la de Pereira?

El Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR) cumple funciones clave en situaciones críticas, como la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros. De acuerdo con El Diario, este grupo trabaja de manera conjunta con bomberos y rescatistas, utilizando su entrenamiento especializado para actuar eficientemente durante emergencias.

¿Por qué es importante el acompañamiento de la Policía Nacional durante una emergencia?

El acompañamiento de la Policía Nacional resulta esencial porque, además de participar en tareas de búsqueda y rescate, refuerza la seguridad y la calma en las zonas afectadas. Según El Diario, los uniformados vigilan estructuras en riesgo y brindan apoyo directo a las familias afectadas, lo que contribuye a proteger vidas y facilitar el trabajo de los organismos especializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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