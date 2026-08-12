Por: EL PILON SA

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Operación de rescate en Pereira: una historia de resistencia y trabajo conjunto

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Una operación que exigió precisión, paciencia y trabajo colaborativo se llevó a cabo en Pereira luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Daniela Largo Sánchez, de 32 años, permaneció cerca de 36 horas bajo los restos de un edificio colapsado antes de ser rescatada, en un episodio que evidenció tanto la gravedad de la catástrofe como la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.

De acuerdo con el reporte, la extracción de esta sobreviviente no fue sencilla. Durante aproximadamente 10 horas, unidades especializadas de PONALSAR —el grupo de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional— junto a los cuerpos de Bomberos de Pereira y Bogotá coordinaron una intervención milimétrica dentro de la estructura inestable. El mayor desafío técnico radicó en la presencia de cuatro gruesas placas de concreto que dificultaban el acceso. Desde la parte superior, los equipos intentaron abrir paso entre ellas, pero era indispensable asegurar que este procedimiento no pusiera en riesgo la zona donde se encontraba Daniela.

Frente a la complejidad del bloque de concreto, los equipos optaron por una estrategia mixta. Mientras algunos socorristas continuaban perforando desde arriba, otros avanzaban desde el nivel inferior, logrando finalmente consolidar un túnel que se convirtió en la vía de salida. En medio del proceso, lograron suministrarle oxígeno a Daniela a través de una abertura, una acción vital que permitió mantenerla estable durante la espera.

La operación se desarrolló bajo la atenta mirada de la familia, especialmente de la madre de Daniela, quien aguardó sin descanso hasta recibir la confirmación de que había sido localizada y podía ser evacuada con vida. El rescate fue un momento de alivio en medio de la crisis, tanto para la familia como para los equipos de socorro.

El panorama en Pereira es dramático; según los organismos de emergencia, suman 83 los fallecidos y 59 los edificios colapsados a causa del terremoto. A escala nacional, el balance asciende a más de 240 muertos. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y piden a la población seguir las instrucciones oficiales, evitar acercarse a estructuras inestables y estar atentos a posibles réplicas y nuevos desprendimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron rescatar a Daniela Largo Sánchez de los escombros tras el terremoto en Pereira?

El rescate de Daniela Largo Sánchez fue resultado de una operación simultánea desde varios frentes. Equipos especializados de PONALSAR y bomberos de Pereira y Bogotá abrieron acceso tanto desde la parte superior, atravesando placas de concreto, como desde un punto inferior, donde construyeron un túnel que permitió su extracción. Además, hicieron llegar oxígeno a la víctima durante el proceso, asegurando su supervivencia hasta el momento del rescate.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para la población afectada por el terremoto en Pereira?

De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, evitar aproximarse a edificios dañados y estar atenta a los comunicados oficiales por el riesgo de réplicas y nuevos desprendimientos. Estas medidas buscan proteger la vida y facilitar el trabajo de los equipos de rescate en la zona de desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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