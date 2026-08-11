Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un joven universitario de 32 años experimentó en carne propia la delincuencia cuando, según información compartida por el medio El Diario, le abrieron el vehículo y le hurtaron cerca de 9 millones de pesos en pertenencias. El hecho ocurrió el jueves 6 de agosto en las horas de la noche, más exactamente cerca del conjunto Comfamiliar de La Villa. El afectado, quien había llegado al sector aproximadamente a las 6:40 de la tarde, tomó la decisión de dejar su carro estacionado para dirigirse a cenar en un restaurante cercano, confiando en que el corto tiempo bastaría para evitar cualquier contratiempo.

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Alrededor de las 7:00 de la noche, tiempo en el que el universitario regresó a su automóvil para proseguir con su recorrido por la avenida 30 de Agosto, detectó que su vehículo había sido abierto y varias de sus pertenencias personales ya no estaban en el interior. El reporte de El Diario detalló que entre los objetos sustraídos se encontraban un teléfono celular corporativo de la marca Samsung, una billetera que contenía documentos personales, 700.000 pesos en efectivo, además de cuatro tarjetas bancarias cuyo saldo aproximado ascendía a 9.500.000 de pesos. También fue robada una maleta con implementos deportivos.

Ante ese inesperado golpe, el joven optó por regresar al sitio en el que había dejado el vehículo, buscando ayuda de las autoridades. Allí dio aviso a la Policía Nacional. Los uniformados que atendieron el caso orientaron al afectado sobre el proceso de denuncia que debe seguirse tras un hurto. De acuerdo con El Diario, la víctima fue instruida para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, entidad responsable en Colombia de investigar y judicializar los delitos.

Con la denuncia presentada, la Fiscalía General de la Nación asumirá ahora la tarea de investigar tanto la modalidad del hurto como la posible identificación de los responsables, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y procurar la recuperación de los elementos, aunque el medio no da detalles sobre avances en la investigación. Por ahora, el universitario enfrenta una importante pérdida material y la vulneración de su tranquilidad personal, situación frecuente que afecta cada vez a más personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hacer si le roban objetos de valor dentro de su carro en la ciudad?

Según lo que orientaron los uniformados en el caso reportado por El Diario, lo primero es informar inmediatamente a la Policía Nacional. Después, es fundamental presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, detallando todos los objetos sustraídos y las circunstancias del hecho. Así se pone en marcha una investigación que permita tratar de identificar a los responsables y esclarecer el delito.

¿Cuándo se debe acudir a la Fiscalía General de la Nación tras un hurto?

De acuerdo con la información de El Diario, la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación es un paso necesario e inmediato tras ser víctima de hurto. Esta entidad es la encargada de recibir denuncias formales, adelantar investigaciones y buscar que los responsables sean sancionados según las leyes colombianas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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